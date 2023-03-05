В свердловской больнице образовалась многочасовая очередь. Фото

В городской поликлинике № 1 в Каменске-Уральском образовалась очередь из пациентов

06 марта 2023 в 12:12 Размер текста - 17 +

В поликлиническом отделении №1 образовалась очередь из пациентов с явными признаками ОРВИ и ОРЗ Фото: Денис Моргунов © URA.RU В городской поликлинике № 1, расположенной в населенном пункте в Каменске-Уральском (Свердловская область) образовалась очередь. Врачи не успевают вовремя обслужить пациентов. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Очень много народу. Все я признаками простудных заболеваний. В очереди более 150 человек. Можно сказать, что очередь не двигается, будто замерла», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу медучреждения. Там сообщили, что очередь сформирована на забор анализа крови. «В поликлинике номер 1 забор крови производится ежедневно в будни с 8.00 до 11.00 в порядке живой очереди. На заборе крови работает три процедурные медсестры. Такая очередь образовывается после выходных, по понедельникам, в момент открытия поликлиники, но проходит очень быстро. Обычно после 9 часов ситуация стабилизируется. Сотрудники поликлиники рекомендуют горожанам, у которых есть такая возможность, в первый день недели приходить немного позже, чтобы избежать дискомфорта. Подъем заболеваемости ОРВИ в городе не отмечен», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в больницах Екатеринбурга образовались очереди из-за роста COVID. Тогда ситуация усугубилась из-за сезона ОРВИ. Жители Каменска-Уральского жалуются на огромные очереди в поликлинике №1 Фото: telegram-канал Екатское Чтиво В поликлинике №1(Каменск-Уральский) образовалась многочасовая очередь Фото: telegram-канал Екатское Чтиво

В городской поликлинике № 1, расположенной в населенном пункте в Каменске-Уральском (Свердловская область) образовалась очередь. Врачи не успевают вовремя обслужить пациентов. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Очень много народу. Все я признаками простудных заболеваний. В очереди более 150 человек. Можно сказать, что очередь не двигается, будто замерла», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу медучреждения. Там сообщили, что очередь сформирована на забор анализа крови. «В поликлинике номер 1 забор крови производится ежедневно в будни с 8.00 до 11.00 в порядке живой очереди. На заборе крови работает три процедурные медсестры. Такая очередь образовывается после выходных, по понедельникам, в момент открытия поликлиники, но проходит очень быстро. Обычно после 9 часов ситуация стабилизируется. Сотрудники поликлиники рекомендуют горожанам, у которых есть такая возможность, в первый день недели приходить немного позже, чтобы избежать дискомфорта. Подъем заболеваемости ОРВИ в городе не отмечен», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в больницах Екатеринбурга образовались очереди из-за роста COVID. Тогда ситуация усугубилась из-за сезона ОРВИ.