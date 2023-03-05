05 марта 2023
04 марта 2023

В свердловской больнице образовалась многочасовая очередь. Фото

В городской поликлинике № 1 в Каменске-Уральском образовалась очередь из пациентов
© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь в поликлинике №5. Тюмень, очередь , люди в масках, маска защитная
В поликлиническом отделении №1 образовалась очередь из пациентов с явными признаками ОРВИ и ОРЗ Фото:

В городской поликлинике № 1, расположенной в населенном пункте в Каменске-Уральском (Свердловская область) образовалась очередь. Врачи не успевают вовремя обслужить пациентов. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Очень много народу. Все я признаками простудных заболеваний. В очереди более 150 человек. Можно сказать, что очередь не двигается, будто замерла», — делятся читатели агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу медучреждения. Там сообщили, что очередь сформирована на забор анализа крови. «В поликлинике номер 1 забор крови производится ежедневно в будни с 8.00 до 11.00 в порядке живой очереди. На заборе крови работает три процедурные медсестры. Такая очередь образовывается после выходных, по понедельникам, в момент открытия поликлиники, но проходит очень быстро. Обычно после 9 часов ситуация стабилизируется. Сотрудники поликлиники рекомендуют горожанам, у которых есть такая возможность, в первый день недели приходить немного позже, чтобы избежать дискомфорта. Подъем заболеваемости ОРВИ в городе не отмечен», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в больницах Екатеринбурга образовались очереди из-за роста COVID. Тогда ситуация усугубилась из-за сезона ОРВИ.

Жители Каменска-Уральского жалуются на огромные очереди в поликлинике №1
Фото:
В поликлинике №1(Каменск-Уральский) образовалась многочасовая очередь
Фото:

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В городской поликлинике № 1, расположенной в населенном пункте в Каменске-Уральском (Свердловская область) образовалась очередь. Врачи не успевают вовремя обслужить пациентов. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Очень много народу. Все я признаками простудных заболеваний. В очереди более 150 человек. Можно сказать, что очередь не двигается, будто замерла», — делятся читатели агентства. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу медучреждения. Там сообщили, что очередь сформирована на забор анализа крови. «В поликлинике номер 1 забор крови производится ежедневно в будни с 8.00 до 11.00 в порядке живой очереди. На заборе крови работает три процедурные медсестры. Такая очередь образовывается после выходных, по понедельникам, в момент открытия поликлиники, но проходит очень быстро. Обычно после 9 часов ситуация стабилизируется. Сотрудники поликлиники рекомендуют горожанам, у которых есть такая возможность, в первый день недели приходить немного позже, чтобы избежать дискомфорта. Подъем заболеваемости ОРВИ в городе не отмечен», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в больницах Екатеринбурга образовались очереди из-за роста COVID. Тогда ситуация усугубилась из-за сезона ОРВИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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