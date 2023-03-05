Власти Перми согласовали протестный митинг

Коммунисты выйдут на улицу против роста тарифов (архивное фото)
В Перми состоится протестный митинг с требованием остановить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в крайкоме КПРФ, акцию власти согласовали.
«Пермский краевой Комитет КПРФ проведет митинг против роста цен и тарифов ЖКХ. Акция официально согласована», — сообщают коммунисты в соцсетях.
Митинг пройдет 11 марта на пешеходной аллее по улице Крупской, за гипермаркетом «Лента». 4 марта аналогичная акция прошла в Чайковском.
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