05 марта 2023

Власти Перми согласовали протестный митинг

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Митинг коммунистов на Пушкинской площади с участием депутатов от КПРФ. Москва, флаг ссср, кпрф, митинг, коммунисты, красные флаги
Коммунисты выйдут на улицу против роста тарифов (архивное фото) Фото:

В Перми состоится протестный митинг с требованием остановить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в крайкоме КПРФ, акцию власти согласовали.

«Пермский краевой Комитет КПРФ проведет митинг против роста цен и тарифов ЖКХ. Акция официально согласована», — сообщают коммунисты в соцсетях.

Митинг пройдет 11 марта на пешеходной аллее по улице Крупской, за гипермаркетом «Лента». 4 марта аналогичная акция прошла в Чайковском.

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В Перми состоится протестный митинг с требованием остановить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в крайкоме КПРФ, акцию власти согласовали. «Пермский краевой Комитет КПРФ проведет митинг против роста цен и тарифов ЖКХ. Акция официально согласована», — сообщают коммунисты в соцсетях. Митинг пройдет 11 марта на пешеходной аллее по улице Крупской, за гипермаркетом «Лента». 4 марта аналогичная акция прошла в Чайковском.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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