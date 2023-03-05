Власти Перми согласовали протестный митинг

06 марта 2023 в 13:45 Размер текста - 17 +

Коммунисты выйдут на улицу против роста тарифов (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Перми состоится протестный митинг с требованием остановить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в крайкоме КПРФ, акцию власти согласовали. «Пермский краевой Комитет КПРФ проведет митинг против роста цен и тарифов ЖКХ. Акция официально согласована», — сообщают коммунисты в соцсетях. Митинг пройдет 11 марта на пешеходной аллее по улице Крупской, за гипермаркетом «Лента». 4 марта аналогичная акция прошла в Чайковском.

В Перми состоится протестный митинг с требованием остановить рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в крайкоме КПРФ, акцию власти согласовали. «Пермский краевой Комитет КПРФ проведет митинг против роста цен и тарифов ЖКХ. Акция официально согласована», — сообщают коммунисты в соцсетях. Митинг пройдет 11 марта на пешеходной аллее по улице Крупской, за гипермаркетом «Лента». 4 марта аналогичная акция прошла в Чайковском.