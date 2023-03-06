В честь женского праздника в пермском баре пройдет сосисочное пати

Девушкам пообещали бесплатные колбаски на гриле
В пермском баре The capital 7 и 8 марта в честь Международного женского дня решили устроить сосисочную вечеринку. Анонс разместили в соцсетях бара.
«Сосисочное пати! Колбаски, сосиски, купаты и ничего лишнего! Девушкам, кстати, колбаски на гриле бесплатно только эти два дня!», — указано в анонсе.
Также, всем пообещали бесплатный приветственный коктейль. Колбаски девушкам будут раздавать на Пермской, 68. На необычном для 8 Марта праздновании женщинам можно преподнести необычный букет. URA.RU рассказывало, что пермячка продает полезные букеты из природного антидепрессанта — зверобоя.
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