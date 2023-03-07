Бойцы Росгвардии разместили музыкальные инструменты на бронетранспортере Фото: Илья Московец © URA.RU

Музыканты свердловского управления Росгвардии сыграли мелодию-поздравление для женщин к 8 Марта. Бойцы выступали на фоне БТРа и портрета президента РФ Владимира Путина. Соответствующий пост разместила пресс-служба Росгвардии.

«Военный оркестр новоуральского полка Росгвардии поздравил женщин с праздником музыкальным видео», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе Росгвардии в соцсети «ВКонтакте». Музыканты силового ведомства сыграли мелодию из песни «Все для тебя» Стаса Михайлова.

На опубликованном в соцсетях видео бойцы Росгвардии разместили музыкальные инструменты на БТРе и сыграли мелодию на трубах, барабанах и синтезаторе. В одной из локаций клипа музыканты танцуют на фоне портрета Владимира Путина.