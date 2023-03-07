Свердловские бойцы Росгвардии поздравили женщин на фоне портрета Путина. Видео

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Клипарт. Магнитогорск, росгвардия
Бойцы Росгвардии разместили музыкальные инструменты на бронетранспортере Фото:

Музыканты свердловского управления Росгвардии сыграли мелодию-поздравление для женщин к 8 Марта. Бойцы выступали на фоне БТРа и портрета президента РФ Владимира Путина. Соответствующий пост разместила пресс-служба Росгвардии.

«Военный оркестр новоуральского полка Росгвардии поздравил женщин с праздником музыкальным видео», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе Росгвардии в соцсети «ВКонтакте». Музыканты силового ведомства сыграли мелодию из песни «Все для тебя» Стаса Михайлова.

На опубликованном в соцсетях видео бойцы Росгвардии разместили музыкальные инструменты на БТРе и сыграли мелодию на трубах, барабанах и синтезаторе. В одной из локаций клипа музыканты танцуют на фоне портрета Владимира Путина.

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Музыканты свердловского управления Росгвардии сыграли мелодию-поздравление для женщин к 8 Марта. Бойцы выступали на фоне БТРа и портрета президента РФ Владимира Путина. Соответствующий пост разместила пресс-служба Росгвардии. «Военный оркестр новоуральского полка Росгвардии поздравил женщин с праздником музыкальным видео», — говорится в сообщении, опубликованном в официальной группе Росгвардии в соцсети «ВКонтакте». Музыканты силового ведомства сыграли мелодию из песни «Все для тебя» Стаса Михайлова. На опубликованном в соцсетях видео бойцы Росгвардии разместили музыкальные инструменты на БТРе и сыграли мелодию на трубах, барабанах и синтезаторе. В одной из локаций клипа музыканты танцуют на фоне портрета Владимира Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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