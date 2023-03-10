В свердловском городе собака напала на ребенка

11 марта 2023 в 11:20 Размер текста - 17 +

По словам свердловчанина, теперь хозяйка собак пытается «замять» конфликт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Ревде (Свердловская область) собака напала на ребенка и порвала ему куртку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал отец подростка. «Мой ребенок возвращался домой с тренировки примерно в 21:40 и возле Еланского парка встретил женщину с двумя собаками. Одна из собак накинулась на подростка, испугала и порвала куртку. Дама оставила ребенку номер телефона для связи с родителями, а теперь предлагает „замять“ конфликт за две тысячи рублей», — рассказал отец ребенка. Инцидент произошел 9 марта на улице Павла Зыкина. Свердловчанин уточнил, что написал заявление в полицию на женщину с собаками для привлечения к ответственности. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Академический стая бездомных собак напала на женщину с ребенком. После нападения пострадавшие обратились в травмпункт, где у них диагностировали телесные повреждения.

В Ревде (Свердловская область) собака напала на ребенка и порвала ему куртку. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал отец подростка. «Мой ребенок возвращался домой с тренировки примерно в 21:40 и возле Еланского парка встретил женщину с двумя собаками. Одна из собак накинулась на подростка, испугала и порвала куртку. Дама оставила ребенку номер телефона для связи с родителями, а теперь предлагает „замять“ конфликт за две тысячи рублей», — рассказал отец ребенка. Инцидент произошел 9 марта на улице Павла Зыкина. Свердловчанин уточнил, что написал заявление в полицию на женщину с собаками для привлечения к ответственности. Корреспондент URA.RU отправил запрос в ГУ МВД России по Свердловской области. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в екатеринбургском районе Академический стая бездомных собак напала на женщину с ребенком. После нападения пострадавшие обратились в травмпункт, где у них диагностировали телесные повреждения.