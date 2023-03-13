13 марта 2023

Снегопад в Екатеринбурге спровоцировал резкий рост цен на такси. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Первоапрельский снегопад. Екатеринбург, снег, зима, непогода, снегопад, осадки
Екатеринбург засыпало снегом Фото:

В Екатеринбурге из-за снегопада резко поднялись цены на такси. Об этом рассказали читатели URA.RU.

«Непогода сказалась на ценах на такси. Привычный маршрут оказался в два раза дороже», — делятся собеседники агентства.

Ранее URA.RU писало, что свердловские спасатели предупредили о штормовом ветре. Порывы ветра 11 марта достигали 20 метров в секунду.

Цены на такси в Екатеринбурге взлетели из-за снегопада
Из отдаленных районов уехать дешевле 500 рублей не получалось

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В Екатеринбурге из-за снегопада резко поднялись цены на такси. Об этом рассказали читатели URA.RU. «Непогода сказалась на ценах на такси. Привычный маршрут оказался в два раза дороже», — делятся собеседники агентства. Ранее URA.RU писало, что свердловские спасатели предупредили о штормовом ветре. Порывы ветра 11 марта достигали 20 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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