Екатеринбург засыпало снегом
В Екатеринбурге из-за снегопада резко поднялись цены на такси. Об этом рассказали читатели URA.RU.
«Непогода сказалась на ценах на такси. Привычный маршрут оказался в два раза дороже», — делятся собеседники агентства.
Ранее URA.RU писало, что свердловские спасатели предупредили о штормовом ветре. Порывы ветра 11 марта достигали 20 метров в секунду.
Цены на такси в Екатеринбурге взлетели из-за снегопада
Из отдаленных районов уехать дешевле 500 рублей не получалось
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