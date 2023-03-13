Пермячка оставила всю семью без жилья из-за кредита, который взяла для любовника

14 марта 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Женщина оформила на себя кредит, а деньги отдала любовнику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Перми Анна Скрипова взяла кредит в 450 тысяч рублей для своего любовника, а он не стал выплачивать деньги банку, как обещал. В результате женщина и ее родственники остались без единственного жилья. Историю пермячки показал телеканал «Рифей Пермь». «У меня был молодой человек, которого я безумно любила и находилась под его влиянием. Он сказал, что на развитие бизнеса ему необходимы деньги, и я взяла кредит в банке», — рассказала Скрипова корреспонденту. По словам женщины, любовник обещал погасить кредит, но инициировал ссору, а после и вовсе перестал выходить на связь. Через какое-то время пермячка узнала, что ее квартира продана из-за долговых обязательств. Адвокат бывшей хозяйки квартиры Лилит Маркарян утверждает, что в банке женщину ввели в заблуждение и вместо простого кредита выдали ей кредит под залог недвижимости. По словам защитницы, на момент оформления займа Скрипова не осознавала всех юридических последствий, которые могут произойти. Сейчас новые владельцы квартиры пытаются выселить семью Скриповых из квартиры, для этого они обратились с иском в суд. По словам экс-хозяйки недвижимости, им уже перерезали электрические провода и дважды заливали дверной замок клеем. Женщины обратились в полицию, где по факту случившегося проводится проверка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Перми Анна Скрипова взяла кредит в 450 тысяч рублей для своего любовника, а он не стал выплачивать деньги банку, как обещал. В результате женщина и ее родственники остались без единственного жилья. Историю пермячки показал телеканал «Рифей Пермь». «У меня был молодой человек, которого я безумно любила и находилась под его влиянием. Он сказал, что на развитие бизнеса ему необходимы деньги, и я взяла кредит в банке», — рассказала Скрипова корреспонденту. По словам женщины, любовник обещал погасить кредит, но инициировал ссору, а после и вовсе перестал выходить на связь. Через какое-то время пермячка узнала, что ее квартира продана из-за долговых обязательств. Адвокат бывшей хозяйки квартиры Лилит Маркарян утверждает, что в банке женщину ввели в заблуждение и вместо простого кредита выдали ей кредит под залог недвижимости. По словам защитницы, на момент оформления займа Скрипова не осознавала всех юридических последствий, которые могут произойти. Сейчас новые владельцы квартиры пытаются выселить семью Скриповых из квартиры, для этого они обратились с иском в суд. По словам экс-хозяйки недвижимости, им уже перерезали электрические провода и дважды заливали дверной замок клеем. Женщины обратились в полицию, где по факту случившегося проводится проверка.