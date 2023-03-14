14 марта 2023

В екатеринбургском СИЗО-1 умер осужденный

© Служба новостей «URA.RU»
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ФКУ Исправительная колония №10 ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург, сизо, колючая проволока, заключенные, арест, колония, тюрьма, исправительная колония, ИК, преступник, место заключения, следственный изолятор, преступность, криминал
Сотрудники ГУФСИН нашли труп осужденного 13 марта Фото:

В екатеринбургском СИЗО №1 нашли труп осужденного из Кировской области, который приехал в Екатеринбург для прохождения осмотра у врачей. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

«13 марта сотрудники обнаружили тело, вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть. Телесных повреждений не выявлено», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН. Там отметили, что у умершего ранее диагностировали ряд заболеваний, среди которых серьезные хронические проблемы со здоровьем.

После смерти или травмы осужденного документы сразу направляются в следственные органы, отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, что происшествие, о котором идет речь, не связана с суицидом. При этом в ведомстве уточнили, что находящиеся за решеткой в свердловских колониях умирают в три раза реже, чем на свободе.

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В екатеринбургском СИЗО №1 нашли труп осужденного из Кировской области, который приехал в Екатеринбург для прохождения осмотра у врачей. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «13 марта сотрудники обнаружили тело, вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть. Телесных повреждений не выявлено», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН. Там отметили, что у умершего ранее диагностировали ряд заболеваний, среди которых серьезные хронические проблемы со здоровьем. После смерти или травмы осужденного документы сразу направляются в следственные органы, отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, что происшествие, о котором идет речь, не связана с суицидом. При этом в ведомстве уточнили, что находящиеся за решеткой в свердловских колониях умирают в три раза реже, чем на свободе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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