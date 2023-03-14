В екатеринбургском СИЗО-1 умер осужденный

В екатеринбургском СИЗО №1 нашли труп осужденного из Кировской области, который приехал в Екатеринбург для прохождения осмотра у врачей. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.
«13 марта сотрудники обнаружили тело, вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть. Телесных повреждений не выявлено», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН. Там отметили, что у умершего ранее диагностировали ряд заболеваний, среди которых серьезные хронические проблемы со здоровьем.
После смерти или травмы осужденного документы сразу направляются в следственные органы, отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, что происшествие, о котором идет речь, не связана с суицидом. При этом в ведомстве уточнили, что находящиеся за решеткой в свердловских колониях умирают в три раза реже, чем на свободе.
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