В екатеринбургском СИЗО-1 умер осужденный

15 марта 2023 в 13:00 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГУФСИН нашли труп осужденного 13 марта Фото: Анна Майорова © URA.RU В екатеринбургском СИЗО №1 нашли труп осужденного из Кировской области, который приехал в Екатеринбург для прохождения осмотра у врачей. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «13 марта сотрудники обнаружили тело, вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть. Телесных повреждений не выявлено», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН. Там отметили, что у умершего ранее диагностировали ряд заболеваний, среди которых серьезные хронические проблемы со здоровьем. После смерти или травмы осужденного документы сразу направляются в следственные органы, отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, что происшествие, о котором идет речь, не связана с суицидом. При этом в ведомстве уточнили, что находящиеся за решеткой в свердловских колониях умирают в три раза реже, чем на свободе.

В екатеринбургском СИЗО №1 нашли труп осужденного из Кировской области, который приехал в Екатеринбург для прохождения осмотра у врачей. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. «13 марта сотрудники обнаружили тело, вызвали бригаду скорой помощи, которая констатировала смерть. Телесных повреждений не выявлено», — сообщили в пресс-службе ГУФСИН. Там отметили, что у умершего ранее диагностировали ряд заболеваний, среди которых серьезные хронические проблемы со здоровьем. После смерти или травмы осужденного документы сразу направляются в следственные органы, отметили в пресс-службе. Там подчеркнули, что происшествие, о котором идет речь, не связана с суицидом. При этом в ведомстве уточнили, что находящиеся за решеткой в свердловских колониях умирают в три раза реже, чем на свободе.