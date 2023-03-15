Полиция Екатеринбурга задержала женщину-курьера с крупной партией наркотиков

Сотрудники дорожно-патрульной службы полка ДПС ГИБДД УМВД Екатеринбурга задержали 30-летнюю жительницу уральской столицы, у которой в машине обнаружили 5,65 грамма синтетических наркотиков. Подозрительный отечественный автомобиль полицейские заметили на улице Комсомольской. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ведомства.
«13 марта полицейские на ул. Комсомольской остановили автомобиль Lada Niva, за рулем которого находился мужчина 1962 года рождения. В салоне автомобиля также находилась женщина-пассажир. Сотрудники полиции доставили обоих в дежурную часть отдела полиции № 1 Кировского района. В присутствии понятых у женщины провели личный досмотр. В результате досмотра правоохранители изъяли у нее 11 свертков с неизвестным содержимым. Криминалисты установили, что в свертках находились синтетические наркотики. В свертках были производные метилэфедрона и эфедрона, а также мефедрон общей массой 5,65 грамма. Также полицейские изъяли 1,56 грамма гашиша», — сказано в сообщении.
Задержанная оказалась ранее судимой за кражу, грабеж и угон. «При опросе задержанная пояснила, что приобрела наркотики через интернет и планировала их сбыть на территории города через „тайники-закладки“. В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело. Ей грозит лишение свободы на срок от 10 до 20 лет», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что под Екатеринбургом силовики ФСБ ликвидировали подпольную нарколабораторию. Ее владельцем стал местный житель, который арендовал складское помещение. Там он производил и сбывал запрещенные вещества.
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