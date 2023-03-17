Губернатор Куйвашев раздал чиновникам поручения из-за призывников

Власти начали готовиться к военной призывной кампании 2023 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение, согласно которому министерства должны подготовиться к весеннему призыву срочников на военную службу. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации региона.

«Распоряжение […] о мерах по обеспечению выполнения мероприятий, связанных с призывом граждан, не пребывающих в запасе, на военную службу в Свердловской области в 2023 году […] Министерству образования и молодежной политики Свердловской области — обеспечить подготовку материально-технического комплекса обособленного структурного подразделения «Центр подготовки и призыва граждан на военную службу имени героя Советского союза Н. И. Кузнецова», — говорится в документе.

Всего министерству образования поставлено несколько задач, так же как и минздраву, и военному комиссариату. Рекомендации даны и региональному управлению МВД, управлению на транспорте МВД по УрФО, министерству по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям региона и главам муниципалитетов. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области сформировали призывную комиссию в рамках ежегодного планового весеннего призыва на срочную службу.