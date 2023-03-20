Челябинки подрались из-за помеченного собакой колеса

21 марта 2023 в 11:17 Размер текста - 17 +

Хозяйка собаки заступилась за своего питомца Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Две жительницы Копейска, города-спутника Челябинска, подрались из-за помеченного собакой колеса автомобиля. Как 21 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, владелица автомобиля требовала извинений за действия собаки. «Владелица автомобиля потребовала извинений от хозяйки собаки за то, что ее питомец „пометил“ колесо автомобиля. Хозяйка на уступки не пошла. Тогда водитель накинулась на нее с кулаками», — рассказал источник. По данным URA.RU, водитель нанесла собачнице всего один удар по лицу. От него у потерпевшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головы. В городской прокуратуре URA.RU сообщили, что суд признал водителя виновной и назначил ей штраф в 15 тысяч рублей. Постановление судьи ответчиком не обжаловалось.

Две жительницы Копейска, города-спутника Челябинска, подрались из-за помеченного собакой колеса автомобиля. Как 21 марта URA.RU сообщил источник в силовых структурах, владелица автомобиля требовала извинений за действия собаки. «Владелица автомобиля потребовала извинений от хозяйки собаки за то, что ее питомец „пометил“ колесо автомобиля. Хозяйка на уступки не пошла. Тогда водитель накинулась на нее с кулаками», — рассказал источник. По данным URA.RU, водитель нанесла собачнице всего один удар по лицу. От него у потерпевшей была диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, ушиб головы. В городской прокуратуре URA.RU сообщили, что суд признал водителя виновной и назначил ей штраф в 15 тысяч рублей. Постановление судьи ответчиком не обжаловалось.