Челябинский миллиардер ищет спутников для развития искусственного интеллекта

Игорь Рыбаков ищет молодых гениев для развития страны Фото: Илья Московец © URA.RU

Миллиардер из Магнитогорска (Челябинская область) Игорь Рыбаков объявил о наборе в команду FORTUNE 2050, которая занимается развитием искусственного интеллекта и передовых технологий. Как сообщил URA.RU представитель бизнесмена, к проекту смогут присоединится лишь пятеро участников.

«В 2023 году мы проводим конкурсный отбор заявок, чтобы найти и привлечь пять выдающихся молодых умов. Вместе с экспертами мирового уровня мы разрабатываем и внедряем технологические решения, ведущие к процветанию общества. Мы хотим менять мир и ищем тех, кто встанет с нами рядом», — сказал URA.RU представитель Рыбакова.

Проект рассчитан на разработки в области новейших технологий. К ним относят искусственный интеллект, инновационную медицину, биотехнологии, а таже робототехнику, AR/VR, альтернативную энергетику и аддитивное строительство.

Кандидаты в команду проекта могут оставить заявки на участие с 21 марта по 21 июня. Пять победителей будут определены по итогу прохождения конкурсных заданий до конца августа 2023 года.

Рыбаков известен в социальных сетях своими методиками по зарабатыванию денег. Миллиардер доступно рассказывает, что и как надо делать, чтобы привлечь капитал. Эти знания помогли ему попасть в топ -70 журнала Forbes.