21 марта 2023

Свердловское МУП заплатит 11 млн рублей за незаконную добычу воды

© Служба новостей «URA.RU»
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ЖКХ «Сысертское» добывало воду без лицензии Фото:

С МУП ЖКХ «Сысертское» взыскали 11 млн рублей за бурение скважин без лицензии. Истцом выступил Росприроднадзор по заявлению налоговой службы. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда.

Согласно материалам дела, с 1 января по 31 декабря 2021 года ЖКХ «Сысертское» добывало подземные воды для поселков Первомайское, Шайдурово, Октябрьское и Большой Исток, при этом лицензии на работы не было. По подсчетам, объем незаконно добытой воды составил 425,192 тыс. кубометров.

Ответчик, в свою очередь, отметил, что не мог остановить работы по выкачке, так как жители Сысертского городского округа могли бы остаться без воды. МУП «Сысертское» якобы обращалось за лицензией к министерству природных ресурсов, но получало отказ. Теперь предприятию предстоит выплатить 11 млн рублей, следует из решения суда.

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С МУП ЖКХ «Сысертское» взыскали 11 млн рублей за бурение скважин без лицензии. Истцом выступил Росприроднадзор по заявлению налоговой службы. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда. Согласно материалам дела, с 1 января по 31 декабря 2021 года ЖКХ «Сысертское» добывало подземные воды для поселков Первомайское, Шайдурово, Октябрьское и Большой Исток, при этом лицензии на работы не было. По подсчетам, объем незаконно добытой воды составил 425,192 тыс. кубометров. Ответчик, в свою очередь, отметил, что не мог остановить работы по выкачке, так как жители Сысертского городского округа могли бы остаться без воды. МУП «Сысертское» якобы обращалось за лицензией к министерству природных ресурсов, но получало отказ. Теперь предприятию предстоит выплатить 11 млн рублей, следует из решения суда.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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