Свердловское МУП заплатит 11 млн рублей за незаконную добычу воды

22 марта 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

ЖКХ «Сысертское» добывало воду без лицензии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С МУП ЖКХ «Сысертское» взыскали 11 млн рублей за бурение скважин без лицензии. Истцом выступил Росприроднадзор по заявлению налоговой службы. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда. Согласно материалам дела, с 1 января по 31 декабря 2021 года ЖКХ «Сысертское» добывало подземные воды для поселков Первомайское, Шайдурово, Октябрьское и Большой Исток, при этом лицензии на работы не было. По подсчетам, объем незаконно добытой воды составил 425,192 тыс. кубометров. Ответчик, в свою очередь, отметил, что не мог остановить работы по выкачке, так как жители Сысертского городского округа могли бы остаться без воды. МУП «Сысертское» якобы обращалось за лицензией к министерству природных ресурсов, но получало отказ. Теперь предприятию предстоит выплатить 11 млн рублей, следует из решения суда.

С МУП ЖКХ «Сысертское» взыскали 11 млн рублей за бурение скважин без лицензии. Истцом выступил Росприроднадзор по заявлению налоговой службы. Информация об этом появилась в картотеке Арбитражного суда. Согласно материалам дела, с 1 января по 31 декабря 2021 года ЖКХ «Сысертское» добывало подземные воды для поселков Первомайское, Шайдурово, Октябрьское и Большой Исток, при этом лицензии на работы не было. По подсчетам, объем незаконно добытой воды составил 425,192 тыс. кубометров. Ответчик, в свою очередь, отметил, что не мог остановить работы по выкачке, так как жители Сысертского городского округа могли бы остаться без воды. МУП «Сысертское» якобы обращалось за лицензией к министерству природных ресурсов, но получало отказ. Теперь предприятию предстоит выплатить 11 млн рублей, следует из решения суда.