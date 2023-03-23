Силовики нашли того, кто стрелял в элитном микрорайоне Челябинска

Полиция установила, что стрелявший из окон мужчина оказался жильцом того же дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейские нашли мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры в микрорайоне «Манхеттен». О том, что им оказался местный житель, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Установлен подозреваемый, который произвел выстрелы из охолощенного ружья в ЖК „Манхэттен“. Им оказался мужчина, проживающий на третьем этаже того же дома», — уточнили в ведомстве.

По данным URA.RU, мужчина 1994 года рождения купил квартиру в жилом комплексе несколько лет назад. Сейчас им занимаются правоохранители. Решается вопрос об административном аресте.

Вызов от жильцов поступил 19 марта. Очевидцы, которые находились на улице в момент выстрела, испугались громких хлопков и убежали. На месте происшествия полицейские выяснили, что стрельба велась холостыми патронами из охолощенного ружья.