Силовики нашли того, кто стрелял в элитном микрорайоне Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, автозак, задержание активистов, полиция, протест
Полиция установила, что стрелявший из окон мужчина оказался жильцом того же дома Фото:

Полицейские нашли мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры в микрорайоне «Манхеттен». О том, что им оказался местный житель, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону.

«Установлен подозреваемый, который произвел выстрелы из охолощенного ружья в ЖК „Манхэттен“. Им оказался мужчина, проживающий на третьем этаже того же дома», — уточнили в ведомстве.

По данным URA.RU, мужчина 1994 года рождения купил квартиру в жилом комплексе несколько лет назад. Сейчас им занимаются правоохранители. Решается вопрос об административном аресте.

Вызов от жильцов поступил 19 марта. Очевидцы, которые находились на улице в момент выстрела, испугались громких хлопков и убежали. На месте происшествия полицейские выяснили, что стрельба велась холостыми патронами из охолощенного ружья.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Полицейские нашли мужчину, который открыл стрельбу из окна квартиры в микрорайоне «Манхеттен». О том, что им оказался местный житель, URA.RU сообщили в пресс-службе МВД по региону. «Установлен подозреваемый, который произвел выстрелы из охолощенного ружья в ЖК „Манхэттен“. Им оказался мужчина, проживающий на третьем этаже того же дома», — уточнили в ведомстве. По данным URA.RU, мужчина 1994 года рождения купил квартиру в жилом комплексе несколько лет назад. Сейчас им занимаются правоохранители. Решается вопрос об административном аресте. Вызов от жильцов поступил 19 марта. Очевидцы, которые находились на улице в момент выстрела, испугались громких хлопков и убежали. На месте происшествия полицейские выяснили, что стрельба велась холостыми патронами из охолощенного ружья.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...