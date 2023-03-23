В центре Челябинска из реки достали труп

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Следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины Фото:

Из реки Миасс в центре Челябинска достали тело утонувшего мужчины. Как 23 марта URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины.

«Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства гибели», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР.

По данным URA.RU, тело мужчины прибило к берегу течением. Он был одет в куртку на голое тело.

Об утопающем мужчине ранее сообщили очевидцы. По их словам, они увидели тело в воде недалеко от улицы Набережной (напротив бассейна «Электрометаллург»).

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Из реки Миасс в центре Челябинска достали тело утонувшего мужчины. Как 23 марта URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону, в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства гибели мужчины. «Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства гибели», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР. По данным URA.RU, тело мужчины прибило к берегу течением. Он был одет в куртку на голое тело. Об утопающем мужчине ранее сообщили очевидцы. По их словам, они увидели тело в воде недалеко от улицы Набережной (напротив бассейна «Электрометаллург»).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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