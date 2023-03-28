Задержанным ФСБ высокопоставленным сотрудникам челябинского вуза продлили срок ареста

Павлу Рябчуку (на фото) и Антону Семченко продлили домашний арест до конца апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проректору Южно-Уральского государственного педагогического университета (ЮУрГГПУ, Челябинск) Павлу Рябчуку и замдиректора профессионально-педагогического института ЮУрГГПУ Антону Семченко, задержанным ФСБ по обвинению в получении взяток от студентов, продлили меру пресечения в виде домашнего ареста. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, оба пробудут под арестом до конца апреля.

«Суд удовлетворил ходатайство гособвинения о продлении меры пресечения Семченко и Рябчуку меры пресечения в виде домашнего ареста на один месяц, а всего до трех месяцев. То есть до 30 апреля 2023 года», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

В ведомстве отметили, что адвокаты высокопоставленных сотрудников университета просили суд смягчить меру пресечения. Они требовали избрать в отношении их подзащитных меру, не связанную с изоляцией от общества.

Семченко был задержан сотрудниками УФСБ по региону 30 января. На следующий день силовики пришли за Рябчуком. Их обвиняют в получении взяток от студентов. За деньги они помогали учащимся с дипломными работами и с закрытием долгов. Оба признали свою вину.