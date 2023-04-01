01 апреля 2023

В Екатеринбурге обнаружили тело мужчины возле дома

© Служба новостей «URA.RU»
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На месте происшествия работают специальные службы Фото:

В Екатеринбурге на улице Большакова, 9 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщают очевидцы в городских telegram-каналах.

«Предварительно известно, что мужчина выпал с 16 этажа жилого дома. На месте работают сотрудники полиции», — сообщил источник telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».

Корреспондент URA.RU запросил комментарий в пресс-службу следственного комитета Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге на улице Большакова, 9 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщают очевидцы в городских telegram-каналах. «Предварительно известно, что мужчина выпал с 16 этажа жилого дома. На месте работают сотрудники полиции», — сообщил источник telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург». Корреспондент URA.RU запросил комментарий в пресс-службу следственного комитета Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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