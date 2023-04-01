В Екатеринбурге обнаружили тело мужчины возле дома

На месте происшествия работают специальные службы
В Екатеринбурге на улице Большакова, 9 обнаружили труп мужчины. Об этом сообщают очевидцы в городских telegram-каналах.
«Предварительно известно, что мужчина выпал с 16 этажа жилого дома. На месте работают сотрудники полиции», — сообщил источник telegram-каналу «Инцидент Екатеринбург».
Корреспондент URA.RU запросил комментарий в пресс-службу следственного комитета Свердловской области. На момент публикации ответ не поступил.
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