В Екатеринбурге пропал 74-летний мужчина. Фото

03 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

В последний раз мужчина выходил на связь 2 апреля (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшего 74-летнего Николая Белова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в серую дубленку, темно-синий свитер, темно-серые джинсы, черные ботинки, белая шапка», — сообщили поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт». Последний раз мужчина выходил на связь 2 апреля. Если вы видели Николая или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (982) 744 12-45. Фото: официальный сайт «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшего 74-летнего Николая Белова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в серую дубленку, темно-синий свитер, темно-серые джинсы, черные ботинки, белая шапка», — сообщили поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт». Последний раз мужчина выходил на связь 2 апреля. Если вы видели Николая или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (982) 744 12-45.