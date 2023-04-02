В последний раз мужчина выходил на связь 2 апреля (архивное фото)
В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшего 74-летнего Николая Белова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в серую дубленку, темно-синий свитер, темно-серые джинсы, черные ботинки, белая шапка», — сообщили поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт».
Последний раз мужчина выходил на связь 2 апреля. Если вы видели Николая или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (982) 744 12-45.
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