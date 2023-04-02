02 апреля 2023
01 апреля 2023

В Екатеринбурге пропал 74-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В последний раз мужчина выходил на связь 2 апреля (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшего 74-летнего Николая Белова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в серую дубленку, темно-синий свитер, темно-серые джинсы, черные ботинки, белая шапка», — сообщили поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт».

Последний раз мужчина выходил на связь 2 апреля. Если вы видели Николая или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (982) 744 12-45.

Фото:

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В Екатеринбурге полиция и волонтеры ищут пропавшего 74-летнего Николая Белова. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые короткие волосы, серо-голубые глаза. На момент пропажи был одет в серую дубленку, темно-синий свитер, темно-серые джинсы, черные ботинки, белая шапка», — сообщили поисковики на официальном сайте «ЛизаАлерт». Последний раз мужчина выходил на связь 2 апреля. Если вы видели Николая или знаете, где он находится, то сообщите по номеру 8 (982) 744 12-45.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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