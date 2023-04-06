Заморозки в Челябинской области затягиваются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

До минус 13 градусов опустится температура в Челябинской области в ночь на 8 апреля. В целом ночные заморозки затянутся в регионе минимум до начала рабочей недели, сообщили в региональном ЦГМС.

«В ночь на субботу в Челябинской области похолодает до минус 10— минус 5, а в низинах до минус 13 градусов. Днем будет существенно теплее — до плюс 10 градусов», — пояснили URA.RU в областном гидрометеоцентре.

Последующие двое суток подобные «температурные качели» сохранятся. В воскресенье, 9 апреля, ночью ожидается минус 8—минус 3 градуса, а днем 9—14 градусов. Такая же разница температур сохранится и в понедельник, 10 апреля.