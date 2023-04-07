07 апреля 2023

Бойцы из зоны СВО поблагодарили пермяков за маскировочное снаряжение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Сети нужны для маскировки инженерных сооружений и техники на фронте Фото:

Участники спецоперации на Украине поблагодарили пермяков за предоставленные маскировочные сети. Об этом сообщили в прикамском волонтерском сообществе.

«Пришел отзыв от участников спецоперации, получили сети. Они разлетаются, как горячие пирожки. Сегодня (7 апреля — прим. URA.RU) отгрузили еще 10 сетей», — написано в группе «МОЛОТ / ПАРМА ZA СВОих» в соцсети «ВКонтакте». Там же опубликовано видео от военнослужащих.

Жители региона регулярно помогают землякам на передовой. Ранее волонтеры из Перми пошили маскировочные костюмы для снайперов и разведчиков. Сообщалось, что снаряжение планируют передать в зону проведения спецоперации в ближайшем будущем.

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Участники спецоперации на Украине поблагодарили пермяков за предоставленные маскировочные сети. Об этом сообщили в прикамском волонтерском сообществе. «Пришел отзыв от участников спецоперации, получили сети. Они разлетаются, как горячие пирожки. Сегодня (7 апреля — прим. URA.RU) отгрузили еще 10 сетей», — написано в группе «МОЛОТ / ПАРМА ZA СВОих» в соцсети «ВКонтакте». Там же опубликовано видео от военнослужащих. Жители региона регулярно помогают землякам на передовой. Ранее волонтеры из Перми пошили маскировочные костюмы для снайперов и разведчиков. Сообщалось, что снаряжение планируют передать в зону проведения спецоперации в ближайшем будущем.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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