Сети нужны для маскировки инженерных сооружений и техники на фронте Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Участники спецоперации на Украине поблагодарили пермяков за предоставленные маскировочные сети. Об этом сообщили в прикамском волонтерском сообществе.

«Пришел отзыв от участников спецоперации, получили сети. Они разлетаются, как горячие пирожки. Сегодня (7 апреля — прим. URA.RU) отгрузили еще 10 сетей», — написано в группе «МОЛОТ / ПАРМА ZA СВОих» в соцсети «ВКонтакте». Там же опубликовано видео от военнослужащих.

Жители региона регулярно помогают землякам на передовой. Ранее волонтеры из Перми пошили маскировочные костюмы для снайперов и разведчиков. Сообщалось, что снаряжение планируют передать в зону проведения спецоперации в ближайшем будущем.