В области ночью 20 апреля пройдет мокрый снег Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинскую область 20 апреля вернутся ночные снегопады. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«С 18 по 19 апреля ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Ночная и дневная температура будет колебаться с минус шести до плюс 15 градусов. Днем 19 апреля в область придут небольшие дожди. В ночь на 20 апреля пройдут дожди, в горах с мокрым снегом. Температура может опуститься до минус пяти. Днем температура поднимется до 14 градусов тепла», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 18 по 20 апреля столбики термометров ночью не опустятся ниже минус пяти градусов, днем — не превысят плюс 15 градусов. В эти три дня сильных осадков не ожидается. Синоптики предупредили, что небольшие дожди придут только днем 20 апреля.

В Челябинскую область 19 апреля придут дожди и ночные снегопады Скрин: сайт Челябгидрометцентра