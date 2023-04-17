В Челябинскую область 20 апреля вернутся ночные снегопады. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
«С 18 по 19 апреля ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Ночная и дневная температура будет колебаться с минус шести до плюс 15 градусов. Днем 19 апреля в область придут небольшие дожди. В ночь на 20 апреля пройдут дожди, в горах с мокрым снегом. Температура может опуститься до минус пяти. Днем температура поднимется до 14 градусов тепла», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.
В Челябинске с 18 по 20 апреля столбики термометров ночью не опустятся ниже минус пяти градусов, днем — не превысят плюс 15 градусов. В эти три дня сильных осадков не ожидается. Синоптики предупредили, что небольшие дожди придут только днем 20 апреля.
В Челябинскую область 19 апреля придут дожди и ночные снегопады
Скрин: сайт Челябгидрометцентра
По прогнозам синоптиков, в Челябинске до 20 апреля будет облачно, преимущественно без осадков
В Челябинскую область 20 апреля вернутся ночные снегопады. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «С 18 по 19 апреля ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Ночная и дневная температура будет колебаться с минус шести до плюс 15 градусов. Днем 19 апреля в область придут небольшие дожди. В ночь на 20 апреля пройдут дожди, в горах с мокрым снегом. Температура может опуститься до минус пяти. Днем температура поднимется до 14 градусов тепла», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В Челябинске с 18 по 20 апреля столбики термометров ночью не опустятся ниже минус пяти градусов, днем — не превысят плюс 15 градусов. В эти три дня сильных осадков не ожидается. Синоптики предупредили, что небольшие дожди придут только днем 20 апреля.