В Челябинскую область вернутся ночные снегопады. Скрин

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Трасса М5 Дорога Челябинск, снегопад, м5, неблагоприятные метеоусловия
В области ночью 20 апреля пройдет мокрый снег Фото:

В Челябинскую область 20 апреля вернутся ночные снегопады. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

«С 18 по 19 апреля ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Ночная и дневная температура будет колебаться с минус шести до плюс 15 градусов. Днем 19 апреля в область придут небольшие дожди. В ночь на 20 апреля пройдут дожди, в горах с мокрым снегом. Температура может опуститься до минус пяти. Днем температура поднимется до 14 градусов тепла», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 18 по 20 апреля столбики термометров ночью не опустятся ниже минус пяти градусов, днем — не превысят плюс 15 градусов. В эти три дня сильных осадков не ожидается. Синоптики предупредили, что небольшие дожди придут только днем 20 апреля.

В Челябинскую область 19 апреля придут дожди и ночные снегопады
В Челябинскую область 19 апреля придут дожди и ночные снегопады
По прогнозам синоптиков, в Челябинске до 20 апреля будет облачно, преимущественно без осадков
По прогнозам синоптиков, в Челябинске до 20 апреля будет облачно, преимущественно без осадков

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В Челябинскую область 20 апреля вернутся ночные снегопады. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. «С 18 по 19 апреля ожидается теплая погода преимущественно без осадков. Ночная и дневная температура будет колебаться с минус шести до плюс 15 градусов. Днем 19 апреля в область придут небольшие дожди. В ночь на 20 апреля пройдут дожди, в горах с мокрым снегом. Температура может опуститься до минус пяти. Днем температура поднимется до 14 градусов тепла», — пояснили URA.RU в челябинском ЦГМС. В Челябинске с 18 по 20 апреля столбики термометров ночью не опустятся ниже минус пяти градусов, днем — не превысят плюс 15 градусов. В эти три дня сильных осадков не ожидается. Синоптики предупредили, что небольшие дожди придут только днем 20 апреля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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