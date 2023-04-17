Песков раскрыл смысл решения Путина о переводе новых регионов на московское время

Песков: переход новых регионов на московское время имеет смысл с точки зрения географии и символизма
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков объяснил, зачем перевели время в новых российских регионах Фото:

Перевод новых российских регионов на московское время логичен с точки зрения географии и правилен с точки зрения символизма. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Думаю, прежде всего географический [смысл]. Конечно, даже если это не подразумевалось, с точки зрения символизма — это правильно», — сообщил Дмитрий Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Так он ответил на вопрос, о смысле перехода новых регионов на московское время.

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Перевод новых российских регионов на московское время логичен с точки зрения географии и правилен с точки зрения символизма. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Думаю, прежде всего географический [смысл]. Конечно, даже если это не подразумевалось, с точки зрения символизма — это правильно», — сообщил Дмитрий Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Так он ответил на вопрос, о смысле перехода новых регионов на московское время.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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