Песков раскрыл смысл решения Путина о переводе новых регионов на московское время

Дмитрий Песков объяснил, зачем перевели время в новых российских регионах
Перевод новых российских регионов на московское время логичен с точки зрения географии и правилен с точки зрения символизма. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Думаю, прежде всего географический [смысл]. Конечно, даже если это не подразумевалось, с точки зрения символизма — это правильно», — сообщил Дмитрий Песков. Его слова приводит журналист URA.RU. Так он ответил на вопрос, о смысле перехода новых регионов на московское время.
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