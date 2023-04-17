В Екатеринбурге подготовили план действий на время войны или ЧП

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором изложен план подготовки властей и экстренных служб к военному конфликту или другим чрезвычайным ситуациям. Текст размещен на сайте администрации.
«Комитету административных органов Администрации города Екатеринбурга ежегодно до 20 января определять общую потребность Екатеринбурга в защитных сооружениях и других объектах гражданской обороны», — сказано в документе. Также власти должны решать, какие заглубленные помещения будут использоваться для укрытия в период мобилизации и во время военного времени.
Кроме этого, ежегодно до 1 февраля представители администрации должны сообщать в Министерство общественной безопасности Свердловской области информацию о потребности в объектах гражданской обороны, о состоянии таких объектов, вести их учет, поддерживать в состоянии готовности к использованию по предназначению. Аналогичный контроль должны вести не только в администрации города, но и в муниципальных организациях.
Ранее Орлов подписал документ, в котором разъясняется, как оповещать, защищать и эвакуировать людей в случае войны или чрезвычайной ситуации. В частности, предполагается сохранение бункеров и других укрытий для горожан.
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