В Екатеринбурге подготовили план действий на время войны или ЧП

18 апреля 2023 в 10:24 Размер текста - 17 +

Положение о гражданской обороне, подписанное Орловым, опубликовано 17 апреля Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором изложен план подготовки властей и экстренных служб к военному конфликту или другим чрезвычайным ситуациям. Текст размещен на сайте администрации. «Комитету административных органов Администрации города Екатеринбурга ежегодно до 20 января определять общую потребность Екатеринбурга в защитных сооружениях и других объектах гражданской обороны», — сказано в документе. Также власти должны решать, какие заглубленные помещения будут использоваться для укрытия в период мобилизации и во время военного времени. Кроме этого, ежегодно до 1 февраля представители администрации должны сообщать в Министерство общественной безопасности Свердловской области информацию о потребности в объектах гражданской обороны, о состоянии таких объектов, вести их учет, поддерживать в состоянии готовности к использованию по предназначению. Аналогичный контроль должны вести не только в администрации города, но и в муниципальных организациях. Ранее Орлов подписал документ, в котором разъясняется, как оповещать, защищать и эвакуировать людей в случае войны или чрезвычайной ситуации. В частности, предполагается сохранение бункеров и других укрытий для горожан.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором изложен план подготовки властей и экстренных служб к военному конфликту или другим чрезвычайным ситуациям. Текст размещен на сайте администрации. «Комитету административных органов Администрации города Екатеринбурга ежегодно до 20 января определять общую потребность Екатеринбурга в защитных сооружениях и других объектах гражданской обороны», — сказано в документе. Также власти должны решать, какие заглубленные помещения будут использоваться для укрытия в период мобилизации и во время военного времени. Кроме этого, ежегодно до 1 февраля представители администрации должны сообщать в Министерство общественной безопасности Свердловской области информацию о потребности в объектах гражданской обороны, о состоянии таких объектов, вести их учет, поддерживать в состоянии готовности к использованию по предназначению. Аналогичный контроль должны вести не только в администрации города, но и в муниципальных организациях. Ранее Орлов подписал документ, в котором разъясняется, как оповещать, защищать и эвакуировать людей в случае войны или чрезвычайной ситуации. В частности, предполагается сохранение бункеров и других укрытий для горожан.