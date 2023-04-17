17 апреля 2023

В Екатеринбурге подготовили план действий на время войны или ЧП

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Положение о гражданской обороне, подписанное Орловым, опубликовано 17 апреля
Положение о гражданской обороне, подписанное Орловым, опубликовано 17 апреля Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором изложен план подготовки властей и экстренных служб к военному конфликту или другим чрезвычайным ситуациям. Текст размещен на сайте администрации.

«Комитету административных органов Администрации города Екатеринбурга ежегодно до 20 января определять общую потребность Екатеринбурга в защитных сооружениях и других объектах гражданской обороны», — сказано в документе. Также власти должны решать, какие заглубленные помещения будут использоваться для укрытия в период мобилизации и во время военного времени.

Кроме этого, ежегодно до 1 февраля представители администрации должны сообщать в Министерство общественной безопасности Свердловской области информацию о потребности в объектах гражданской обороны, о состоянии таких объектов, вести их учет, поддерживать в состоянии готовности к использованию по предназначению. Аналогичный контроль должны вести не только в администрации города, но и в муниципальных организациях.

Ранее Орлов подписал документ, в котором разъясняется, как оповещать, защищать и эвакуировать людей в случае войны или чрезвычайной ситуации. В частности, предполагается сохранение бункеров и других укрытий для горожан.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, в котором изложен план подготовки властей и экстренных служб к военному конфликту или другим чрезвычайным ситуациям. Текст размещен на сайте администрации. «Комитету административных органов Администрации города Екатеринбурга ежегодно до 20 января определять общую потребность Екатеринбурга в защитных сооружениях и других объектах гражданской обороны», — сказано в документе. Также власти должны решать, какие заглубленные помещения будут использоваться для укрытия в период мобилизации и во время военного времени. Кроме этого, ежегодно до 1 февраля представители администрации должны сообщать в Министерство общественной безопасности Свердловской области информацию о потребности в объектах гражданской обороны, о состоянии таких объектов, вести их учет, поддерживать в состоянии готовности к использованию по предназначению. Аналогичный контроль должны вести не только в администрации города, но и в муниципальных организациях. Ранее Орлов подписал документ, в котором разъясняется, как оповещать, защищать и эвакуировать людей в случае войны или чрезвычайной ситуации. В частности, предполагается сохранение бункеров и других укрытий для горожан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...