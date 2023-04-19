Mash: беспилотник ВСУ атаковал сахарный завод в Курской области

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Украинский беспилотник атаковал Курскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

«Теткинский сахарный завод» в Курской области был атакован украинский армией. На него были сброшены снаряды АГС-17 с беспилотника.

«Коптеры ВСУ атаковали „Теткинский сахарный завод“ в одноименном поселке Курской области», — передает telegram-канал Mash. Всего было сброшено 10 боеприпасов, половина из них сдетонировали. Рядом с заводом находятся детский сад и школа-интернат.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не поступил в редакцию.

Ранее ВСУ атаковали свинокомплекс в Белгородской области. В результате обстрела погибло 179 животных, сообщает издание Pravda.ru.

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«Теткинский сахарный завод» в Курской области был атакован украинский армией. На него были сброшены снаряды АГС-17 с беспилотника. «Коптеры ВСУ атаковали „Теткинский сахарный завод“ в одноименном поселке Курской области», — передает telegram-канал Mash. Всего было сброшено 10 боеприпасов, половина из них сдетонировали. Рядом с заводом находятся детский сад и школа-интернат. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не поступил в редакцию. Ранее ВСУ атаковали свинокомплекс в Белгородской области. В результате обстрела погибло 179 животных, сообщает издание Pravda.ru.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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