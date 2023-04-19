Mash: беспилотник ВСУ атаковал сахарный завод в Курской области

«Теткинский сахарный завод» в Курской области был атакован украинский армией. На него были сброшены снаряды АГС-17 с беспилотника.
«Коптеры ВСУ атаковали „Теткинский сахарный завод“ в одноименном поселке Курской области», — передает telegram-канал Mash. Всего было сброшено 10 боеприпасов, половина из них сдетонировали. Рядом с заводом находятся детский сад и школа-интернат.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. На момент публикации ответ ведомства не поступил в редакцию.
Ранее ВСУ атаковали свинокомплекс в Белгородской области. В результате обстрела погибло 179 животных, сообщает издание Pravda.ru.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!