В Екатеринбурге ищут пропавшего 12-летнего мальчика

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Город. Курган, ребенок, школьник, ученик, мальчик, школьный рюкзак
Подросток пропал в Железнодорожном районе Екатеринбурга Фото:

В Екатеринбурге ищут 12-летнего подростка. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв» Свердловская область.

«Место пропажи Железнодорожный район Екатеринбурга. Рост 148-15- сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые. Был одет в темно-синюю куртку, спортивные штаны серого цвета с полосками по бокам, в кофту красно-синего цвета с надписью на груди. Мальчик нуждается в медицинской помощи», — рассказали на странице СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область «Вконтакте».

По всей информации звонить по телефону координатора отряда +79623165542. Розыском пропавшего занимается отдел полиции 10, куда можно позвонить по телефону 8 (343)356-42-10 или 112.

Обновлено в 22:20 (20:20 московского времени): добавлен комментарий о найденном мальчике от отряда «Прорыв». Удалено фото с данными подростка.

«Найден был в том же районе, где и пропал, недалеко от дома. Против мальчика никаких противоправных действий применено не было. Сейчас он уже с родителями».

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В Екатеринбурге ищут 12-летнего подростка. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв» Свердловская область. «Место пропажи Железнодорожный район Екатеринбурга. Рост 148-15- сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые. Был одет в темно-синюю куртку, спортивные штаны серого цвета с полосками по бокам, в кофту красно-синего цвета с надписью на груди. Мальчик нуждается в медицинской помощи», — рассказали на странице СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область «Вконтакте». По всей информации звонить по телефону координатора отряда +79623165542. Розыском пропавшего занимается отдел полиции 10, куда можно позвонить по телефону 8 (343)356-42-10 или 112. Обновлено в 22:20 (20:20 московского времени): добавлен комментарий о найденном мальчике от отряда «Прорыв». Удалено фото с данными подростка. «Найден был в том же районе, где и пропал, недалеко от дома. Против мальчика никаких противоправных действий применено не было. Сейчас он уже с родителями».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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