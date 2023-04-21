В Екатеринбурге ищут пропавшего 12-летнего мальчика

21 апреля 2023 в 22:13 Размер текста - 17 +

Подросток пропал в Железнодорожном районе Екатеринбурга Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге ищут 12-летнего подростка. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв» Свердловская область. «Место пропажи Железнодорожный район Екатеринбурга. Рост 148-15- сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые. Был одет в темно-синюю куртку, спортивные штаны серого цвета с полосками по бокам, в кофту красно-синего цвета с надписью на груди. Мальчик нуждается в медицинской помощи», — рассказали на странице СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область «Вконтакте». По всей информации звонить по телефону координатора отряда +79623165542. Розыском пропавшего занимается отдел полиции 10, куда можно позвонить по телефону 8 (343)356-42-10 или 112. Обновлено в 22:20 (20:20 московского времени): добавлен комментарий о найденном мальчике от отряда «Прорыв». Удалено фото с данными подростка. «Найден был в том же районе, где и пропал, недалеко от дома. Против мальчика никаких противоправных действий применено не было. Сейчас он уже с родителями».

В Екатеринбурге ищут 12-летнего подростка. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Прорыв» Свердловская область. «Место пропажи Железнодорожный район Екатеринбурга. Рост 148-15- сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы русые. Был одет в темно-синюю куртку, спортивные штаны серого цвета с полосками по бокам, в кофту красно-синего цвета с надписью на груди. Мальчик нуждается в медицинской помощи», — рассказали на странице СРОО ДПСО «ПРОРЫВ» Свердловская область «Вконтакте». По всей информации звонить по телефону координатора отряда +79623165542. Розыском пропавшего занимается отдел полиции 10, куда можно позвонить по телефону 8 (343)356-42-10 или 112. Обновлено в 22:20 (20:20 московского времени): добавлен комментарий о найденном мальчике от отряда «Прорыв». Удалено фото с данными подростка. «Найден был в том же районе, где и пропал, недалеко от дома. Против мальчика никаких противоправных действий применено не было. Сейчас он уже с родителями».