22 апреля 2023

Свердловское село осталось без воды и света

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Без воды и света остались жители села Патруши Фото:

Утром 23 апреля жители села Патруши (Сысертский городской округ, Свердловская область) остались без электричества и водоснабжения. Причиной стала авария на электросетях, сообщили представители сельской администрации.

«Отключение воды и света произошло из-за аварии на электрических сетях. Восстановительные работы уже ведутся», — пишет пресс-служба администрации села в соцсети «ВКонтакте».

Власти села обещают жителям, что к 18:00 проблемы будут устранены. Первое сообщение об отключении воды появилось в официальном сообществе администрации села под Сысертью около 9:00. Затем руководство сообщило об отключении электричества.

Для жителей организовали подвоз воды. В 14.00 воду начнут разводить по улицам Тепличной, Октябрьской, Центральной, Строителей, Советской и 1-й Окружной, сообщили в администрации села.

Обновлено 23 апреля в 14:05 (12:05 МСК):

Работоспособность скважины восстановлено, сообщили в представители сельской администрации. «Идет наполнение емкостей. В ближайшее время вода поступит в дома», — пишет пресс-служба адмнистрации села в соцсети «ВКонтакте».

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Утром 23 апреля жители села Патруши (Сысертский городской округ, Свердловская область) остались без электричества и водоснабжения. Причиной стала авария на электросетях, сообщили представители сельской администрации. «Отключение воды и света произошло из-за аварии на электрических сетях. Восстановительные работы уже ведутся», — пишет пресс-служба администрации села в соцсети «ВКонтакте». Власти села обещают жителям, что к 18:00 проблемы будут устранены. Первое сообщение об отключении воды появилось в официальном сообществе администрации села под Сысертью около 9:00. Затем руководство сообщило об отключении электричества. Для жителей организовали подвоз воды. В 14.00 воду начнут разводить по улицам Тепличной, Октябрьской, Центральной, Строителей, Советской и 1-й Окружной, сообщили в администрации села. Обновлено 23 апреля в 14:05 (12:05 МСК): Работоспособность скважины восстановлено, сообщили в представители сельской администрации. «Идет наполнение емкостей. В ближайшее время вода поступит в дома», — пишет пресс-служба адмнистрации села в соцсети «ВКонтакте».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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