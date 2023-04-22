Свердловское село осталось без воды и света

23 апреля 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Без воды и света остались жители села Патруши Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Утром 23 апреля жители села Патруши (Сысертский городской округ, Свердловская область) остались без электричества и водоснабжения. Причиной стала авария на электросетях, сообщили представители сельской администрации. «Отключение воды и света произошло из-за аварии на электрических сетях. Восстановительные работы уже ведутся», — пишет пресс-служба администрации села в соцсети «ВКонтакте». Власти села обещают жителям, что к 18:00 проблемы будут устранены. Первое сообщение об отключении воды появилось в официальном сообществе администрации села под Сысертью около 9:00. Затем руководство сообщило об отключении электричества. Для жителей организовали подвоз воды. В 14.00 воду начнут разводить по улицам Тепличной, Октябрьской, Центральной, Строителей, Советской и 1-й Окружной, сообщили в администрации села. Обновлено 23 апреля в 14:05 (12:05 МСК): Работоспособность скважины восстановлено, сообщили в представители сельской администрации. «Идет наполнение емкостей. В ближайшее время вода поступит в дома», — пишет пресс-служба адмнистрации села в соцсети «ВКонтакте».

Утром 23 апреля жители села Патруши (Сысертский городской округ, Свердловская область) остались без электричества и водоснабжения. Причиной стала авария на электросетях, сообщили представители сельской администрации. «Отключение воды и света произошло из-за аварии на электрических сетях. Восстановительные работы уже ведутся», — пишет пресс-служба администрации села в соцсети «ВКонтакте». Власти села обещают жителям, что к 18:00 проблемы будут устранены. Первое сообщение об отключении воды появилось в официальном сообществе администрации села под Сысертью около 9:00. Затем руководство сообщило об отключении электричества. Для жителей организовали подвоз воды. В 14.00 воду начнут разводить по улицам Тепличной, Октябрьской, Центральной, Строителей, Советской и 1-й Окружной, сообщили в администрации села. Обновлено 23 апреля в 14:05 (12:05 МСК): Работоспособность скважины восстановлено, сообщили в представители сельской администрации. «Идет наполнение емкостей. В ближайшее время вода поступит в дома», — пишет пресс-служба адмнистрации села в соцсети «ВКонтакте».