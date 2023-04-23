В Челябинскую область на неделю придет тепло

24 апреля 2023 в 07:18 Размер текста - 17 +

Погода в регионе в последнюю неделю апреля будет по-весеннему теплой Фото: Размик Закарян © URA.RU Новая неделя встретит челябинцев теплом. Об этом сообщили URA.RU 24 апреля в региональном гидрометцентре. «Днем 24 апреля в регионе ожидается переменная облачность, в северных районах местами небольшой дождь. Температура воздуха днем +15,+20. Ветер западный 4-9, местами порывы до 13 м/с», — рассказали в ЦГМС. Синоптики также информируют, что днем в Челябинске переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +16,+18. Ветер западный, 5-10 м/с. В течение недели в Челябинской области и столице региона погода будет теплой. Столбик термометра будет подниматься до отметки в +22 градусов. Как URA.RU уже сообщало, ссылаясь на областной ЦГМС, в последнюю неделю апреля в регион придет тепло. После дождливых выходных температура воздуха будет в районе +20 градусов, осадки пройдут по минимуму.

Новая неделя встретит челябинцев теплом. Об этом сообщили URA.RU 24 апреля в региональном гидрометцентре. «Днем 24 апреля в регионе ожидается переменная облачность, в северных районах местами небольшой дождь. Температура воздуха днем +15,+20. Ветер западный 4-9, местами порывы до 13 м/с», — рассказали в ЦГМС. Синоптики также информируют, что днем в Челябинске переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +16,+18. Ветер западный, 5-10 м/с. В течение недели в Челябинской области и столице региона погода будет теплой. Столбик термометра будет подниматься до отметки в +22 градусов. Как URA.RU уже сообщало, ссылаясь на областной ЦГМС, в последнюю неделю апреля в регион придет тепло. После дождливых выходных температура воздуха будет в районе +20 градусов, осадки пройдут по минимуму.