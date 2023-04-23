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В Челябинскую область на неделю придет тепло

© Служба новостей «URA.RU»
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Цветущие деревья в городе. Екатеринбург, весна, цветущие деревья
Погода в регионе в последнюю неделю апреля будет по-весеннему теплой Фото:

Новая неделя встретит челябинцев теплом. Об этом сообщили URA.RU 24 апреля в региональном гидрометцентре.

«Днем 24 апреля в регионе ожидается переменная облачность, в северных районах местами небольшой дождь. Температура воздуха днем +15,+20. Ветер западный 4-9, местами порывы до 13 м/с», — рассказали в ЦГМС.

Синоптики также информируют, что днем в Челябинске переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +16,+18. Ветер западный, 5-10 м/с.

В течение недели в Челябинской области и столице региона погода будет теплой. Столбик термометра будет подниматься до отметки в +22 градусов.

Как URA.RU уже сообщало, ссылаясь на областной ЦГМС, в последнюю неделю апреля в регион придет тепло. После дождливых выходных температура воздуха будет в районе +20 градусов, осадки пройдут по минимуму.

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Новая неделя встретит челябинцев теплом. Об этом сообщили URA.RU 24 апреля в региональном гидрометцентре. «Днем 24 апреля в регионе ожидается переменная облачность, в северных районах местами небольшой дождь. Температура воздуха днем +15,+20. Ветер западный 4-9, местами порывы до 13 м/с», — рассказали в ЦГМС. Синоптики также информируют, что днем в Челябинске переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха днем +16,+18. Ветер западный, 5-10 м/с. В течение недели в Челябинской области и столице региона погода будет теплой. Столбик термометра будет подниматься до отметки в +22 градусов. Как URA.RU уже сообщало, ссылаясь на областной ЦГМС, в последнюю неделю апреля в регион придет тепло. После дождливых выходных температура воздуха будет в районе +20 градусов, осадки пройдут по минимуму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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