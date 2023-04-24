FT: ЕС и Япония выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в Россию

25 апреля 2023 в 01:57 Размер текста - 17 +

Власти США встревожены из-за того, что РФ справляется с санкциями Запада, пишет FT Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония и Евросоюз отклонили предложение США к странам «Большой семерки» полностью запретить экспорт в Россию. Об этом сообщает газета Financial Times. «ЕС и Япония выступили против предложения США о том, чтобы страны G7 запретили весь экспорт в Россию в рамках переговоров в преддверии саммита самых развитых экономик мира», — пишет газета со ссылкой на заявление лидеров «Большой Семерки». По словам двух официальных лиц, предложение было сделано США на фоне «растущего разочарования в Вашингтоне» из-за того, что Россия, несмотря на санкции продолжает «импортировать западные технологии». Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва может принять меры в ответ на запрет экспорта товаров из РФ странами G7. Например, прекратить зерновую сделку. В Кремле отметили, что РФ успешно справляется со всеми западными санкциями, передает RT.

Япония и Евросоюз отклонили предложение США к странам «Большой семерки» полностью запретить экспорт в Россию. Об этом сообщает газета Financial Times. «ЕС и Япония выступили против предложения США о том, чтобы страны G7 запретили весь экспорт в Россию в рамках переговоров в преддверии саммита самых развитых экономик мира», — пишет газета со ссылкой на заявление лидеров «Большой Семерки». По словам двух официальных лиц, предложение было сделано США на фоне «растущего разочарования в Вашингтоне» из-за того, что Россия, несмотря на санкции продолжает «импортировать западные технологии». Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва может принять меры в ответ на запрет экспорта товаров из РФ странами G7. Например, прекратить зерновую сделку. В Кремле отметили, что РФ успешно справляется со всеми западными санкциями, передает RT.