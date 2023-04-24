24 апреля 2023

FT: ЕС и Япония выступили против предложения США странам G7 запретить весь экспорт в Россию

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Власти США встревожены из-за того, что РФ справляется с санкциями Запада, пишет FT Фото:
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Япония и Евросоюз отклонили предложение США к странам «Большой семерки» полностью запретить экспорт в Россию. Об этом сообщает газета Financial Times.

«ЕС и Япония выступили против предложения США о том, чтобы страны G7 запретили весь экспорт в Россию в рамках переговоров в преддверии саммита самых развитых экономик мира», — пишет газета со ссылкой на заявление лидеров «Большой Семерки». По словам двух официальных лиц, предложение было сделано США на фоне «растущего разочарования в Вашингтоне» из-за того, что Россия, несмотря на санкции продолжает «импортировать западные технологии».

Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва может принять меры в ответ на запрет экспорта товаров из РФ странами G7. Например, прекратить зерновую сделку. В Кремле отметили, что РФ успешно справляется со всеми западными санкциями, передает RT.

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Япония и Евросоюз отклонили предложение США к странам «Большой семерки» полностью запретить экспорт в Россию. Об этом сообщает газета Financial Times. «ЕС и Япония выступили против предложения США о том, чтобы страны G7 запретили весь экспорт в Россию в рамках переговоров в преддверии саммита самых развитых экономик мира», — пишет газета со ссылкой на заявление лидеров «Большой Семерки». По словам двух официальных лиц, предложение было сделано США на фоне «растущего разочарования в Вашингтоне» из-за того, что Россия, несмотря на санкции продолжает «импортировать западные технологии». Ранее заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва может принять меры в ответ на запрет экспорта товаров из РФ странами G7. Например, прекратить зерновую сделку. В Кремле отметили, что РФ успешно справляется со всеми западными санкциями, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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