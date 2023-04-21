Кремль оценил угрозу G7 запретить весь экспорт из России

Песков: Россия успешно адаптируется ко всем западным санкциям

21 апреля 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что Россия успешно справляется со всеми западными санкциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким санкционным давлением как Россия. При этом Москва успешно к ним адаптируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о заявлениях стран G7 о введении запрета на экспорт в Россию. «Разумеется, мы это отслеживаем [подобные заявления Запада о запрете на экспорт]. Мы отдаем себе отчет в том, что и США и старны ЕС активно раздумывают над новыми санкциями. Вместе с тем, ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций. Адаптируемся, развиваемся, учитываем все опасности», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он вновь отметил важность проведения спецоперации.

Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким санкционным давлением как Россия. При этом Москва успешно к ним адаптируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о заявлениях стран G7 о введении запрета на экспорт в Россию. «Разумеется, мы это отслеживаем [подобные заявления Запада о запрете на экспорт]. Мы отдаем себе отчет в том, что и США и старны ЕС активно раздумывают над новыми санкциями. Вместе с тем, ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций. Адаптируемся, развиваемся, учитываем все опасности», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он вновь отметил важность проведения спецоперации.