Кремль оценил угрозу G7 запретить весь экспорт из России

Песков: Россия успешно адаптируется ко всем западным санкциям
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Дмитрий Песков на саммите ОДКБ. Армения, Ереван, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что Россия успешно справляется со всеми западными санкциями Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким санкционным давлением как Россия. При этом Москва успешно к ним адаптируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о заявлениях стран G7 о введении запрета на экспорт в Россию.

«Разумеется, мы это отслеживаем [подобные заявления Запада о запрете на экспорт]. Мы отдаем себе отчет в том, что и США и старны ЕС активно раздумывают над новыми санкциями. Вместе с тем, ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций. Адаптируемся, развиваемся, учитываем все опасности», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он вновь отметил важность проведения спецоперации.

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Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким санкционным давлением как Россия. При этом Москва успешно к ним адаптируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о заявлениях стран G7 о введении запрета на экспорт в Россию. «Разумеется, мы это отслеживаем [подобные заявления Запада о запрете на экспорт]. Мы отдаем себе отчет в том, что и США и старны ЕС активно раздумывают над новыми санкциями. Вместе с тем, ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций. Адаптируемся, развиваемся, учитываем все опасности», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он вновь отметил важность проведения спецоперации.
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