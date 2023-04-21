Кремль оценил угрозу G7 запретить весь экспорт из России

Ни одна страна в мире не сталкивалась с таким санкционным давлением как Россия. При этом Москва успешно к ним адаптируется. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU о заявлениях стран G7 о введении запрета на экспорт в Россию.
«Разумеется, мы это отслеживаем [подобные заявления Запада о запрете на экспорт]. Мы отдаем себе отчет в том, что и США и старны ЕС активно раздумывают над новыми санкциями. Вместе с тем, ни одна страна в мире никогда не сталкивалась с таким объемом санкций. Адаптируемся, развиваемся, учитываем все опасности», — заявил Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Он вновь отметил важность проведения спецоперации.
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