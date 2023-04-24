24 апреля 2023

Пермским прокурорам отменили майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу бывшего заместителя губернатора Курганской области Ванюкова Романа. Курган, прокурор, подполковник, шеврон
Сотрудники ведомства без выходных приводят в порядок документацию Фото:

В прокуратуре Пермского края отменены все выходные и приближающиеся майские праздничные дни. Работать сотрудники ведомства будут из-за приближающегося визита генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом URA.RU сообщили источники в надзорном ведомстве.

«Сейчас все сотрудники прокуратуры Пермского края работают без выходных и праздников. Поставлена задача проверить и привести в порядок всю документацию. К визиту генпрокурора РФ, который состоится в мае, все должно быть в идеальном состоянии», — отмечает источник URA.RU в силовых ведомствах.

Другие источники в силовой среде отмечают, что у подчиненных главного пермского прокурора Павла Бухтоярова до такой степени нет свободного времени, что они временно приостановили отправку запросов в другие ведомства. URA.RU направило запросы информации в Генеральную прокуратуру РФ и пресс-службу прокуратуры Пермского края. К моменту публикации ответы не поступили.

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В прокуратуре Пермского края отменены все выходные и приближающиеся майские праздничные дни. Работать сотрудники ведомства будут из-за приближающегося визита генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом URA.RU сообщили источники в надзорном ведомстве. «Сейчас все сотрудники прокуратуры Пермского края работают без выходных и праздников. Поставлена задача проверить и привести в порядок всю документацию. К визиту генпрокурора РФ, который состоится в мае, все должно быть в идеальном состоянии», — отмечает источник URA.RU в силовых ведомствах. Другие источники в силовой среде отмечают, что у подчиненных главного пермского прокурора Павла Бухтоярова до такой степени нет свободного времени, что они временно приостановили отправку запросов в другие ведомства. URA.RU направило запросы информации в Генеральную прокуратуру РФ и пресс-службу прокуратуры Пермского края. К моменту публикации ответы не поступили.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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