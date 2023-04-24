Пермским прокурорам отменили майские праздники

25 апреля 2023 в 16:24 Размер текста - 17 +

Сотрудники ведомства без выходных приводят в порядок документацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В прокуратуре Пермского края отменены все выходные и приближающиеся майские праздничные дни. Работать сотрудники ведомства будут из-за приближающегося визита генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом URA.RU сообщили источники в надзорном ведомстве. «Сейчас все сотрудники прокуратуры Пермского края работают без выходных и праздников. Поставлена задача проверить и привести в порядок всю документацию. К визиту генпрокурора РФ, который состоится в мае, все должно быть в идеальном состоянии», — отмечает источник URA.RU в силовых ведомствах. Другие источники в силовой среде отмечают, что у подчиненных главного пермского прокурора Павла Бухтоярова до такой степени нет свободного времени, что они временно приостановили отправку запросов в другие ведомства. URA.RU направило запросы информации в Генеральную прокуратуру РФ и пресс-службу прокуратуры Пермского края. К моменту публикации ответы не поступили.

В прокуратуре Пермского края отменены все выходные и приближающиеся майские праздничные дни. Работать сотрудники ведомства будут из-за приближающегося визита генпрокурора РФ Игоря Краснова. Об этом URA.RU сообщили источники в надзорном ведомстве. «Сейчас все сотрудники прокуратуры Пермского края работают без выходных и праздников. Поставлена задача проверить и привести в порядок всю документацию. К визиту генпрокурора РФ, который состоится в мае, все должно быть в идеальном состоянии», — отмечает источник URA.RU в силовых ведомствах. Другие источники в силовой среде отмечают, что у подчиненных главного пермского прокурора Павла Бухтоярова до такой степени нет свободного времени, что они временно приостановили отправку запросов в другие ведомства. URA.RU направило запросы информации в Генеральную прокуратуру РФ и пресс-службу прокуратуры Пермского края. К моменту публикации ответы не поступили.