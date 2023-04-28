28 апреля 2023

В Свердловской области ищут пенсионерку, которая не вернулась домой с прогулки. Фото

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Пустой город. Обстановка в городе во время эпидемии коронавируса. Челябинск, пенсионерка, старуха, пожилой человек
Женщина пропала 28 апреля в Заречном (архивное фото) Фото:

В Заречном (Свердловская область) разыскивают пропавшую 60-летнюю Галину Бархатову, которая не вернулась домой с прогулки 28 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти 60-летнюю Галину Бархатову! Она не вернулась домой с прогулки 28 апреля», — рассказали волонтеры в соцсетях.

Приметы: рост — 168 сантиметров, седые волосы, серо-голубые глаза. Женщина была одета в фиолетовую куртку, серую кофту и брюки, синее платье, на голове был зеленый платок.

Если вам что-то известно о местоположении женщины, то поделитесь информацией с волонтерами по номеру +7 (902) 274-95-00. Или позвоните на горячую линию +7 (800) 700-54-52.

Женщина была в фиолетовой куртке
Женщина была в фиолетовой куртке
Фото:

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В Заречном (Свердловская область) разыскивают пропавшую 60-летнюю Галину Бархатову, которая не вернулась домой с прогулки 28 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти 60-летнюю Галину Бархатову! Она не вернулась домой с прогулки 28 апреля», — рассказали волонтеры в соцсетях. Приметы: рост — 168 сантиметров, седые волосы, серо-голубые глаза. Женщина была одета в фиолетовую куртку, серую кофту и брюки, синее платье, на голове был зеленый платок. Если вам что-то известно о местоположении женщины, то поделитесь информацией с волонтерами по номеру +7 (902) 274-95-00. Или позвоните на горячую линию +7 (800) 700-54-52.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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