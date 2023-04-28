В Свердловской области ищут пенсионерку, которая не вернулась домой с прогулки. Фото

29 апреля 2023 в 11:11 Размер текста - 17 +

Женщина пропала 28 апреля в Заречном (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Заречном (Свердловская область) разыскивают пропавшую 60-летнюю Галину Бархатову, которая не вернулась домой с прогулки 28 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти 60-летнюю Галину Бархатову! Она не вернулась домой с прогулки 28 апреля», — рассказали волонтеры в соцсетях. Приметы: рост — 168 сантиметров, седые волосы, серо-голубые глаза. Женщина была одета в фиолетовую куртку, серую кофту и брюки, синее платье, на голове был зеленый платок. Если вам что-то известно о местоположении женщины, то поделитесь информацией с волонтерами по номеру +7 (902) 274-95-00. Или позвоните на горячую линию +7 (800) 700-54-52. Женщина была в фиолетовой куртке Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»

В Заречном (Свердловская область) разыскивают пропавшую 60-летнюю Галину Бархатову, которая не вернулась домой с прогулки 28 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти 60-летнюю Галину Бархатову! Она не вернулась домой с прогулки 28 апреля», — рассказали волонтеры в соцсетях. Приметы: рост — 168 сантиметров, седые волосы, серо-голубые глаза. Женщина была одета в фиолетовую куртку, серую кофту и брюки, синее платье, на голове был зеленый платок. Если вам что-то известно о местоположении женщины, то поделитесь информацией с волонтерами по номеру +7 (902) 274-95-00. Или позвоните на горячую линию +7 (800) 700-54-52.