В Заречном (Свердловская область) разыскивают пропавшую 60-летнюю Галину Бархатову, которая не вернулась домой с прогулки 28 апреля. Об этом сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти 60-летнюю Галину Бархатову! Она не вернулась домой с прогулки 28 апреля», — рассказали волонтеры в соцсетях.
Приметы: рост — 168 сантиметров, седые волосы, серо-голубые глаза. Женщина была одета в фиолетовую куртку, серую кофту и брюки, синее платье, на голове был зеленый платок.
Если вам что-то известно о местоположении женщины, то поделитесь информацией с волонтерами по номеру +7 (902) 274-95-00. Или позвоните на горячую линию +7 (800) 700-54-52.
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