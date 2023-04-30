Последний раз пенсионерку видели 30 апреля
В поселке Большой Исток (Свердловская область) полиция совместно с волонтерами ищут пропавшую 71-летнюю Галину Бабушкину. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».
«Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы до плеч. На момент пропажи была одета в синюю куртку, колготки, на ногах были фиолетовые галоши», — рассказали поисковики.
Пенсионерка ушла из дома и не выходит на связь с 30 апреля. Если вы видели Галину или знаете, где она находится, сообщите по номеру +7 (922) 219 06-72.
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