30 апреля 2023
29 апреля 2023

В поселке под Екатеринбургом пропала 71-летняя женщина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Осенний город. Тюмень, пенсионерка, листья, желтые листья, пожилая женщина, бабушка, пожилой человек, осень, осенние листья
Последний раз пенсионерку видели 30 апреля Фото:

В поселке Большой Исток (Свердловская область) полиция совместно с волонтерами ищут пропавшую 71-летнюю Галину Бабушкину. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

«Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы до плеч. На момент пропажи была одета в синюю куртку, колготки, на ногах были фиолетовые галоши», — рассказали поисковики.

Пенсионерка ушла из дома и не выходит на связь с 30 апреля. Если вы видели Галину или знаете, где она находится, сообщите по номеру +7 (922) 219 06-72.

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В поселке Большой Исток (Свердловская область) полиция совместно с волонтерами ищут пропавшую 71-летнюю Галину Бабушкину. Об этом сообщили на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». «Приметы: рост 170 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы до плеч. На момент пропажи была одета в синюю куртку, колготки, на ногах были фиолетовые галоши», — рассказали поисковики. Пенсионерка ушла из дома и не выходит на связь с 30 апреля. Если вы видели Галину или знаете, где она находится, сообщите по номеру +7 (922) 219 06-72.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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