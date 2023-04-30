Челябинский губернатор сделал заявление по поводу празднования Первомая

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем весны и труда. По его мнению, местные предприятия и их труженики сделали регион опорой страны.
«На Южном Урале уважают и ценят тех, кто умеет работать и не боится трудностей. Мощная промышленность и развитое сельское хозяйство сделали нашу область опорой страны и ее экономики. И сейчас, когда Россия отвечает на новые вызовы, наши предприятия с удвоенной энергией выполняют задачи, поставленные государством», — говорится в поздравлении Алексея Текслера.
Он поблагодарил жителей региона, которые своим трудом вносят вклад в развитие области и страны. Губернатор пожелал им здоровья, благополучия и успешной работы.
Ранее сообщалось, что 1 мая в Челябинске пройдет без праздничного салюта. Также отменено традиционное шествие трудящихся и уличные мероприятия.
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