Челябинский губернатор сделал заявление по поводу празднования Первомая

Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем весны и труда

Алексей Текслер пожелал трудящимся успехов в работе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем весны и труда. По его мнению, местные предприятия и их труженики сделали регион опорой страны.

«На Южном Урале уважают и ценят тех, кто умеет работать и не боится трудностей. Мощная промышленность и развитое сельское хозяйство сделали нашу область опорой страны и ее экономики. И сейчас, когда Россия отвечает на новые вызовы, наши предприятия с удвоенной энергией выполняют задачи, поставленные государством», — говорится в поздравлении Алексея Текслера.

Он поблагодарил жителей региона, которые своим трудом вносят вклад в развитие области и страны. Губернатор пожелал им здоровья, благополучия и успешной работы.

Ранее сообщалось, что 1 мая в Челябинске пройдет без праздничного салюта. Также отменено традиционное шествие трудящихся и уличные мероприятия.