30 апреля 2023
29 апреля 2023

Челябинский губернатор сделал заявление по поводу празднования Первомая

Алексей Текслер поздравил челябинцев с Днем весны и труда
© Служба новостей «URA.RU»
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«Уральский завод специального арматуростроения». Челябинск, портрет, текслер алексей
Алексей Текслер пожелал трудящимся успехов в работе Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем весны и труда. По его мнению, местные предприятия и их труженики сделали регион опорой страны.

«На Южном Урале уважают и ценят тех, кто умеет работать и не боится трудностей. Мощная промышленность и развитое сельское хозяйство сделали нашу область опорой страны и ее экономики. И сейчас, когда Россия отвечает на новые вызовы, наши предприятия с удвоенной энергией выполняют задачи, поставленные государством», — говорится в поздравлении Алексея Текслера.

Он поблагодарил жителей региона, которые своим трудом вносят вклад в развитие области и страны. Губернатор пожелал им здоровья, благополучия и успешной работы.

Ранее сообщалось, что 1 мая в Челябинске пройдет без праздничного салюта. Также отменено традиционное шествие трудящихся и уличные мероприятия.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил жителей региона с Днем весны и труда. По его мнению, местные предприятия и их труженики сделали регион опорой страны. «На Южном Урале уважают и ценят тех, кто умеет работать и не боится трудностей. Мощная промышленность и развитое сельское хозяйство сделали нашу область опорой страны и ее экономики. И сейчас, когда Россия отвечает на новые вызовы, наши предприятия с удвоенной энергией выполняют задачи, поставленные государством», — говорится в поздравлении Алексея Текслера. Он поблагодарил жителей региона, которые своим трудом вносят вклад в развитие области и страны. Губернатор пожелал им здоровья, благополучия и успешной работы. Ранее сообщалось, что 1 мая в Челябинске пройдет без праздничного салюта. Также отменено традиционное шествие трудящихся и уличные мероприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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