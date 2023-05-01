01 мая 2023
30 апреля 2023

В рядах пермских коммунистов образовался раскол из-за денег

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XV заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, фракция кпрф
Крайком отказал в финансировании кампании в Чайковском Фото:

В пермском крайкоме КПРФ наметился раскол из-за денег. Занимающийся выборами в чайковскую гордуму депутат заксобрания Алексей Наборщиков попросил у крайкома финансирование на кампанию. Но секретарь реготделения КПРФ Ксения Айтакова ему отказала. Об этом рассказывают источники в политэлитах.

«Айтакова давно испытывает неприязнь к этим двум кандидатам. И в публичной плоскости старательно дистанцируется. К тому же она — вице-спикер заксобрания. А установка края на эти выборы в Чайковском — ни один коммунист не должен стать депутатом в этом „красном“ городе. Не имеет смысла ссориться», — говорит собеседник.

Другой инсайдер добавляет, что Ксения Айтакова не может повлиять на чайковское отделение КПРФ, которое контролирует Наборщиков и Новокрещенов. Ей не хватает ресурса. Алексей Наборщиков заявил, что за финансированием не обращался, и потому и отказа не получал. Ксения Айтакова ответила, что это внутренние вопросы партии, которые не подлежат комментированию. Наборщиков планирует принять участие в конкурсе по выборам мэра Чайковского после выборов.

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В пермском крайкоме КПРФ наметился раскол из-за денег. Занимающийся выборами в чайковскую гордуму депутат заксобрания Алексей Наборщиков попросил у крайкома финансирование на кампанию. Но секретарь реготделения КПРФ Ксения Айтакова ему отказала. Об этом рассказывают источники в политэлитах. «Айтакова давно испытывает неприязнь к этим двум кандидатам. И в публичной плоскости старательно дистанцируется. К тому же она — вице-спикер заксобрания. А установка края на эти выборы в Чайковском — ни один коммунист не должен стать депутатом в этом „красном“ городе. Не имеет смысла ссориться», — говорит собеседник. Другой инсайдер добавляет, что Ксения Айтакова не может повлиять на чайковское отделение КПРФ, которое контролирует Наборщиков и Новокрещенов. Ей не хватает ресурса. Алексей Наборщиков заявил, что за финансированием не обращался, и потому и отказа не получал. Ксения Айтакова ответила, что это внутренние вопросы партии, которые не подлежат комментированию. Наборщиков планирует принять участие в конкурсе по выборам мэра Чайковского после выборов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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