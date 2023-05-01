В рядах пермских коммунистов образовался раскол из-за денег

02 мая 2023 в 14:58 Размер текста - 17 +

Крайком отказал в финансировании кампании в Чайковском Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермском крайкоме КПРФ наметился раскол из-за денег. Занимающийся выборами в чайковскую гордуму депутат заксобрания Алексей Наборщиков попросил у крайкома финансирование на кампанию. Но секретарь реготделения КПРФ Ксения Айтакова ему отказала. Об этом рассказывают источники в политэлитах. «Айтакова давно испытывает неприязнь к этим двум кандидатам. И в публичной плоскости старательно дистанцируется. К тому же она — вице-спикер заксобрания. А установка края на эти выборы в Чайковском — ни один коммунист не должен стать депутатом в этом „красном“ городе. Не имеет смысла ссориться», — говорит собеседник. Другой инсайдер добавляет, что Ксения Айтакова не может повлиять на чайковское отделение КПРФ, которое контролирует Наборщиков и Новокрещенов. Ей не хватает ресурса. Алексей Наборщиков заявил, что за финансированием не обращался, и потому и отказа не получал. Ксения Айтакова ответила, что это внутренние вопросы партии, которые не подлежат комментированию. Наборщиков планирует принять участие в конкурсе по выборам мэра Чайковского после выборов.

В пермском крайкоме КПРФ наметился раскол из-за денег. Занимающийся выборами в чайковскую гордуму депутат заксобрания Алексей Наборщиков попросил у крайкома финансирование на кампанию. Но секретарь реготделения КПРФ Ксения Айтакова ему отказала. Об этом рассказывают источники в политэлитах. «Айтакова давно испытывает неприязнь к этим двум кандидатам. И в публичной плоскости старательно дистанцируется. К тому же она — вице-спикер заксобрания. А установка края на эти выборы в Чайковском — ни один коммунист не должен стать депутатом в этом „красном“ городе. Не имеет смысла ссориться», — говорит собеседник. Другой инсайдер добавляет, что Ксения Айтакова не может повлиять на чайковское отделение КПРФ, которое контролирует Наборщиков и Новокрещенов. Ей не хватает ресурса. Алексей Наборщиков заявил, что за финансированием не обращался, и потому и отказа не получал. Ксения Айтакова ответила, что это внутренние вопросы партии, которые не подлежат комментированию. Наборщиков планирует принять участие в конкурсе по выборам мэра Чайковского после выборов.