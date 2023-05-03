03 мая 2023

Ночная погоня со стрельбой в Перми попала на видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
Полицейские гнались за автомобилем и стреляли в него Фото:

В Перми ночью полицейские гнались за автомобилем и стреляли в него. Видеозапись погони местные жители опубликовали в сообществе «Подслушано Кислотные дачи/Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«Погоня и стрельба в 01:50 по ул. Черняховского, 57», — подписал автор видео место событий. Местные жители в комментариях отметили, что полицейские довольно долго ездили за нарушителями и активно стреляли.

Один из пермяков сообщил, что погоня длилась с Восточного обхода и скорее всего водитель автомобиля не местный, раз поехал во дворы. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

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В Перми ночью полицейские гнались за автомобилем и стреляли в него. Видеозапись погони местные жители опубликовали в сообществе «Подслушано Кислотные дачи/Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Погоня и стрельба в 01:50 по ул. Черняховского, 57», — подписал автор видео место событий. Местные жители в комментариях отметили, что полицейские довольно долго ездили за нарушителями и активно стреляли. Один из пермяков сообщил, что погоня длилась с Восточного обхода и скорее всего водитель автомобиля не местный, раз поехал во дворы. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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