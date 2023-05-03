Ночная погоня со стрельбой в Перми попала на видео

04 мая 2023 в 11:04 Размер текста - 17 +

Полицейские гнались за автомобилем и стреляли в него Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Перми ночью полицейские гнались за автомобилем и стреляли в него. Видеозапись погони местные жители опубликовали в сообществе «Подслушано Кислотные дачи/Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Погоня и стрельба в 01:50 по ул. Черняховского, 57», — подписал автор видео место событий. Местные жители в комментариях отметили, что полицейские довольно долго ездили за нарушителями и активно стреляли. Один из пермяков сообщил, что погоня длилась с Восточного обхода и скорее всего водитель автомобиля не местный, раз поехал во дворы. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.

В Перми ночью полицейские гнались за автомобилем и стреляли в него. Видеозапись погони местные жители опубликовали в сообществе «Подслушано Кислотные дачи/Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «Погоня и стрельба в 01:50 по ул. Черняховского, 57», — подписал автор видео место событий. Местные жители в комментариях отметили, что полицейские довольно долго ездили за нарушителями и активно стреляли. Один из пермяков сообщил, что погоня длилась с Восточного обхода и скорее всего водитель автомобиля не местный, раз поехал во дворы. В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что в ближайшее время прокомментируют произошедшее.