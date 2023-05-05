Боец с позывным «Медведь» отбросил колонну противника снарядами гаубицы с челябинским двигателем. Видео

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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, армия, днр, сау, артиллерия, самоходная гаубица, 2с1 гвоздика 122-мм самоходная гаубица
В бою применили гаубицу «Гвоздика» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» Фото:

Боец с позывным «Медведь» на фронте отбросил колонну противника снарядами самоходной гаубицы «Гвоздика» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видео с его рассказом опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.

«Боец с позывным „Медведь“ выполняет боевые задачи на запорожском направлении. Работает в составе расчета 122-мм самоходной гаубицы „Гвоздика“», — рассказали в минобороны.

Артиллерист был удостоен медали Жукова. Награду получил за уничтожение группы противника и бронетехники ВСУ в одном из боев.

«Вражеская техника продвигалась колонной. Три наших снаряда попали прямо в три машины, тем самым заставили врага отступить», — сообщил меткий наводчик САУ «Гвоздика».

Самоходная гаубица работает от мотора завода из Челябинска. Техника оснащена двигателем мощностью 840 лошадиных сил.

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Боец с позывным «Медведь» на фронте отбросил колонну противника снарядами самоходной гаубицы «Гвоздика» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видео с его рассказом опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. «Боец с позывным „Медведь“ выполняет боевые задачи на запорожском направлении. Работает в составе расчета 122-мм самоходной гаубицы „Гвоздика“», — рассказали в минобороны. Артиллерист был удостоен медали Жукова. Награду получил за уничтожение группы противника и бронетехники ВСУ в одном из боев. «Вражеская техника продвигалась колонной. Три наших снаряда попали прямо в три машины, тем самым заставили врага отступить», — сообщил меткий наводчик САУ «Гвоздика». Самоходная гаубица работает от мотора завода из Челябинска. Техника оснащена двигателем мощностью 840 лошадиных сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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