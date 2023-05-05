Боец с позывным «Медведь» на фронте отбросил колонну противника снарядами самоходной гаубицы «Гвоздика» с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска. Видео с его рассказом опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
«Боец с позывным „Медведь“ выполняет боевые задачи на запорожском направлении. Работает в составе расчета 122-мм самоходной гаубицы „Гвоздика“», — рассказали в минобороны.
Артиллерист был удостоен медали Жукова. Награду получил за уничтожение группы противника и бронетехники ВСУ в одном из боев.
«Вражеская техника продвигалась колонной. Три наших снаряда попали прямо в три машины, тем самым заставили врага отступить», — сообщил меткий наводчик САУ «Гвоздика».
Самоходная гаубица работает от мотора завода из Челябинска. Техника оснащена двигателем мощностью 840 лошадиных сил.
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