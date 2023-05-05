05 мая 2023

Екатеринбуржцы заметили в небе редкое природное явление. Фото

В Екатеринбурге заметили полутеневое затмение луны
© Служба новостей «URA.RU»
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Суперлуние. Екатеринбург, луна, суперлуние, гмк
Екатеринбуржцам удалось увидеть Фото:

Жители Екатеринбурга в ночь на 6 мая заметили в небе редкое природное явление — полутеневое затмение Луны. Кадры очевидцы опубликовали в соцсети.

«Какая классная сегодня луна. В ночь на 6 мая можно увидеть полутеневое затмение Луны», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+».

В этот день Луна проходит через внешнюю область земной тени, в результате чего яркость планеты уменьшается, однако весь лунный диск остается освещенным. Жители Екатеринбурга смогли наблюдать редкое природное явление из-за ясной погоды.

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Жители Екатеринбурга в ночь на 6 мая заметили в небе редкое природное явление — полутеневое затмение Луны. Кадры очевидцы опубликовали в соцсети. «Какая классная сегодня луна. В ночь на 6 мая можно увидеть полутеневое затмение Луны», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+». В этот день Луна проходит через внешнюю область земной тени, в результате чего яркость планеты уменьшается, однако весь лунный диск остается освещенным. Жители Екатеринбурга смогли наблюдать редкое природное явление из-за ясной погоды.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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