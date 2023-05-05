Екатеринбуржцам удалось увидеть
Жители Екатеринбурга в ночь на 6 мая заметили в небе редкое природное явление — полутеневое затмение Луны. Кадры очевидцы опубликовали в соцсети.
«Какая классная сегодня луна. В ночь на 6 мая можно увидеть полутеневое затмение Луны», — сообщили в telegram-канале «Бандитский центр 18+».
В этот день Луна проходит через внешнюю область земной тени, в результате чего яркость планеты уменьшается, однако весь лунный диск остается освещенным. Жители Екатеринбурга смогли наблюдать редкое природное явление из-за ясной погоды.
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