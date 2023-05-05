WSJ: США изо всех сил пытаются укрепить Украину

06 мая 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

Вашингтон старается укрепить системы ПВО Украины перед контрнаступлением Киева, пишет Майкл Гордон Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон старается укрепить противовоздушную оборону Украины, выигрывая ей время перед контрнаступлением. Об пишет журналист, специализируйся на материалах по теме нацбезопасности, Майкл Гордон. «США и их союзники изо всех сил пытаются укрепить ПВО Украины для ее предстоящего контрнаступления после того, как волна российских ракетных ударов уничтожила арсенал зенитных ракет Киева», — пишет Майкл Гордон для американской газеты The Wall Street Journal. По словам корреспондента, США работают с семью странами, включая Швецию и Испанию, над поставкой американской системы ПВО I-HAWK Киеву. Кроме того, Вашингтон поставлял противокорабельные ракеты Sea Sparrow для украинских пусковых установок «Бук». Майкл Гордон, ссылаясь на официальных лиц США подчеркивает, что Вашингтон для того, чтобы выиграть время для Украины перед контрнаступлением, поставил ей старые ракетные системы советского периода. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала российской спецоперации. Например, в мае страны ЕС согласовали очередной пакет военной помощи на сумму в один миллиард евро. Эти средства будут использованы для закупки ракет и 155-мм снарядов. Директор национальной американской разведки Эврил Хейнс заявлял, что Украина не в состоянии справиться с Россией без западной поддержки. США отправили Киеву оружие на 36,4 миллиарда долларов, пишет MK.RU. При этом если Киев провалит контрнаступление, он может лишиться поддержки от Запада, передает Life . Американский генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что Россия начала побеждать в конфликте, сообщает телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вашингтон старается укрепить противовоздушную оборону Украины, выигрывая ей время перед контрнаступлением. Об пишет журналист, специализируйся на материалах по теме нацбезопасности, Майкл Гордон. «США и их союзники изо всех сил пытаются укрепить ПВО Украины для ее предстоящего контрнаступления после того, как волна российских ракетных ударов уничтожила арсенал зенитных ракет Киева», — пишет Майкл Гордон для американской газеты The Wall Street Journal. По словам корреспондента, США работают с семью странами, включая Швецию и Испанию, над поставкой американской системы ПВО I-HAWK Киеву. Кроме того, Вашингтон поставлял противокорабельные ракеты Sea Sparrow для украинских пусковых установок «Бук». Майкл Гордон, ссылаясь на официальных лиц США подчеркивает, что Вашингтон для того, чтобы выиграть время для Украины перед контрнаступлением, поставил ей старые ракетные системы советского периода. США и другие страны Запада оказывают поддержку Киеву с начала российской спецоперации. Например, в мае страны ЕС согласовали очередной пакет военной помощи на сумму в один миллиард евро. Эти средства будут использованы для закупки ракет и 155-мм снарядов. Директор национальной американской разведки Эврил Хейнс заявлял, что Украина не в состоянии справиться с Россией без западной поддержки. США отправили Киеву оружие на 36,4 миллиарда долларов, пишет MK.RU. При этом если Киев провалит контрнаступление, он может лишиться поддержки от Запада, передает Life. Американский генерал Кристофер Каволи подчеркнул, что Россия начала побеждать в конфликте, сообщает телеканал 360.