07 мая 2023
06 мая 2023

В Челябинске пропал подросток. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Челябинск, подземный переход, подростки, дети, пешеходы
Юноша ушел из дома 6 мая Фото:

В Челябинске с 6 мая разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из дома №27а по улице Краснознаменной. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда.

«Челябинск, пропал подросток, Киселев Кирилл Андреевич, 22.06.2008 г. р. (14 лет). 6 мая ушел из здания №27а по улице Краснознаменной и до сих пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении группы «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры поискового отряда уточнили, что рост пропавшего составляет 173 см, телосложение худощавое, глаза зеленые, волосы короткие светло-русые. Особые приметы: на лице веснушки. Мальчик ушел из дома в спортивном костюме «Nike» и черных кроссовках.

Ранее из здания в поселке АМЗ Челябинска пропала 15-летняя девочка. Она ушла 2 мая и до сих пор не найдена.

Юношу ищут уже вторые сутки
Юношу ищут уже вторые сутки

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В Челябинске с 6 мая разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из дома №27а по улице Краснознаменной. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда. «Челябинск, пропал подросток, Киселев Кирилл Андреевич, 22.06.2008 г. р. (14 лет). 6 мая ушел из здания №27а по улице Краснознаменной и до сих пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении группы «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры поискового отряда уточнили, что рост пропавшего составляет 173 см, телосложение худощавое, глаза зеленые, волосы короткие светло-русые. Особые приметы: на лице веснушки. Мальчик ушел из дома в спортивном костюме «Nike» и черных кроссовках. Ранее из здания в поселке АМЗ Челябинска пропала 15-летняя девочка. Она ушла 2 мая и до сих пор не найдена.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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