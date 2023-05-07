Юноша ушел из дома 6 мая Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с 6 мая разыскивают 14-летнего подростка, который ушел из дома №27а по улице Краснознаменной. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда.

«Челябинск, пропал подросток, Киселев Кирилл Андреевич, 22.06.2008 г. р. (14 лет). 6 мая ушел из здания №27а по улице Краснознаменной и до сих пор его местонахождение неизвестно», — говорится в сообщении группы «„Легион-СПАС“ — поиск пропавших детей Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры поискового отряда уточнили, что рост пропавшего составляет 173 см, телосложение худощавое, глаза зеленые, волосы короткие светло-русые. Особые приметы: на лице веснушки. Мальчик ушел из дома в спортивном костюме «Nike» и черных кроссовках.

Ранее из здания в поселке АМЗ Челябинска пропала 15-летняя девочка. Она ушла 2 мая и до сих пор не найдена.