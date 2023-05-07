Видеопоздравление бойцы записали на фоне тяжелой техники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинские бойцы из шестого танкового полка, которые находятся на передовой, записали для земляков видеопоздравление с Днем Победы. Об этом URA.RU сообщил руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

«Свое обращение челябинские парни из шестого танкового полка записали прямо на передовой, на фоне тяжелой военной техники. В канун Дня Победы южноуральские бойцы пожелали своим землякам и всем жителям России мирного неба над головой, добрых вестей и спокойствия в каждом доме», — рассказал Денис Рыжий.

Ранее свое поздравление челябинцам прислали бойцы авиационного полка. Они записали ролик на фоне истребителя.