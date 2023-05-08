08 мая 2023

Риелторы ожидают роста цен на коттеджи в Челябинске

Коттеджи в Челябинске к лету подорожают на 10%
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Спрос на коттеджи в Челябинске скажется на их цене Фото:

Стоимость коттеджей в Челябинске к лету вырастет на 10%, чему способствует высокий спрос на этот тип недвижимости. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова.

«Летом 2023 в Челябинске вырастут цены на коттеджи. Рост будет сезонный в связи с подорожанием стройматериалов, как минимум, на 10%. Также повлияет высокий спрос на частные дома, продолжающийся с 2022 года», — пояснила Наталья Шатрукова.

По ее данным, в регионе сложилась высокая конкуренция в сфере малоэтажного строительства. Шатрукова считает, что к ноябрю цены на частные дома немного снизятся.

Ранее URA.RU писало, что покупка капитального частного дома с садовым участком в Челябинске в 2023 году обойдется дешевле, чем приобретение земельного участка с последующим строительством. Это связано с ростом цен на стройматериалы.

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Стоимость коттеджей в Челябинске к лету вырастет на 10%, чему способствует высокий спрос на этот тип недвижимости. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Летом 2023 в Челябинске вырастут цены на коттеджи. Рост будет сезонный в связи с подорожанием стройматериалов, как минимум, на 10%. Также повлияет высокий спрос на частные дома, продолжающийся с 2022 года», — пояснила Наталья Шатрукова. По ее данным, в регионе сложилась высокая конкуренция в сфере малоэтажного строительства. Шатрукова считает, что к ноябрю цены на частные дома немного снизятся. Ранее URA.RU писало, что покупка капитального частного дома с садовым участком в Челябинске в 2023 году обойдется дешевле, чем приобретение земельного участка с последующим строительством. Это связано с ростом цен на стройматериалы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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