Риелторы ожидают роста цен на коттеджи в Челябинске

Коттеджи в Челябинске к лету подорожают на 10%

09 мая 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Спрос на коттеджи в Челябинске скажется на их цене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость коттеджей в Челябинске к лету вырастет на 10%, чему способствует высокий спрос на этот тип недвижимости. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Летом 2023 в Челябинске вырастут цены на коттеджи. Рост будет сезонный в связи с подорожанием стройматериалов, как минимум, на 10%. Также повлияет высокий спрос на частные дома, продолжающийся с 2022 года», — пояснила Наталья Шатрукова. По ее данным, в регионе сложилась высокая конкуренция в сфере малоэтажного строительства. Шатрукова считает, что к ноябрю цены на частные дома немного снизятся. Ранее URA.RU писало, что покупка капитального частного дома с садовым участком в Челябинске в 2023 году обойдется дешевле, чем приобретение земельного участка с последующим строительством. Это связано с ростом цен на стройматериалы.

Стоимость коттеджей в Челябинске к лету вырастет на 10%, чему способствует высокий спрос на этот тип недвижимости. Об этом URA.RU рассказала президент региональной гильдии риелторов «Южный Урал» Наталья Шатрукова. «Летом 2023 в Челябинске вырастут цены на коттеджи. Рост будет сезонный в связи с подорожанием стройматериалов, как минимум, на 10%. Также повлияет высокий спрос на частные дома, продолжающийся с 2022 года», — пояснила Наталья Шатрукова. По ее данным, в регионе сложилась высокая конкуренция в сфере малоэтажного строительства. Шатрукова считает, что к ноябрю цены на частные дома немного снизятся. Ранее URA.RU писало, что покупка капитального частного дома с садовым участком в Челябинске в 2023 году обойдется дешевле, чем приобретение земельного участка с последующим строительством. Это связано с ростом цен на стройматериалы.