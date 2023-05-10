Тысячи свердловчан стали жертвами клещей

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Клещ. Челябинск, клещ, энцефалитный клещ
На Среднем Урале 4955 человек пострадали от укусов кровососущих паразитов Фото:

От укусов клещей на территории Среднего Урала с начала сезона уже пострадали уже 4955 жителей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

«С начала сезона активности клещей от их укусов пострадали уже 4955 жителей Среднего Урала. Среди пострадавших — 1122 ребенка. В Екатеринбурге от клещей пострадали 1658 человек. С предварительным диагнозом „энцефалит“ уже госпитализировано шесть человек, с диагнозом „боррелиоз“ — 37 человек», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что врач Роман Иванов напомнил свердловчанам об усиленной защите детей от клещей. По его словам, весенние дни в Свердловской области совпадают с началом активности иксодовых клещей, которые, в свою очередь, являются переносчиками опасных для жизни заболеваний. Иванов утверждает, что прививка от клещевого энцефалита снижает опасность заразиться после укуса кровососа.

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От укусов клещей на территории Среднего Урала с начала сезона уже пострадали уже 4955 жителей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор. «С начала сезона активности клещей от их укусов пострадали уже 4955 жителей Среднего Урала. Среди пострадавших — 1122 ребенка. В Екатеринбурге от клещей пострадали 1658 человек. С предварительным диагнозом „энцефалит“ уже госпитализировано шесть человек, с диагнозом „боррелиоз“ — 37 человек», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU писало, что врач Роман Иванов напомнил свердловчанам об усиленной защите детей от клещей. По его словам, весенние дни в Свердловской области совпадают с началом активности иксодовых клещей, которые, в свою очередь, являются переносчиками опасных для жизни заболеваний. Иванов утверждает, что прививка от клещевого энцефалита снижает опасность заразиться после укуса кровососа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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