Тысячи свердловчан стали жертвами клещей

От укусов клещей на территории Среднего Урала с начала сезона уже пострадали уже 4955 жителей. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.
«С начала сезона активности клещей от их укусов пострадали уже 4955 жителей Среднего Урала. Среди пострадавших — 1122 ребенка. В Екатеринбурге от клещей пострадали 1658 человек. С предварительным диагнозом „энцефалит“ уже госпитализировано шесть человек, с диагнозом „боррелиоз“ — 37 человек», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU писало, что врач Роман Иванов напомнил свердловчанам об усиленной защите детей от клещей. По его словам, весенние дни в Свердловской области совпадают с началом активности иксодовых клещей, которые, в свою очередь, являются переносчиками опасных для жизни заболеваний. Иванов утверждает, что прививка от клещевого энцефалита снижает опасность заразиться после укуса кровососа.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.