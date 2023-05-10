Челябинские депутаты пополнят бюджет с помощью бесхозных гаражей

Депутаты заксобрания Челябинской области 11 мая приняли закон, который определяет дополнительный перечень документов для оформления бесхозных гаражей в собственность. По словам депутатов, политика «гаражной амнистии» позволит увеличить поступления в региональный бюджет, передает корреспондент URA.RU.
«Федеральный закон о „гаражной амнистии“ предусматривает упрощенный порядок перехода в собственность земельного участка и стоящего на нем гаража. Мы приняли решение дополнить федеральный перечень документов, которые дают владельцам право оформить юридически бесхозный гараж в собственность», — прокомментировал председатель комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле.
Областные депутаты установили три документа, на основе которых землю под гаражом в регионе можно перевести из государственной либо муниципальной в частную собственность. Среди них квитанция об уплате налога за земельный участок в период по 2004 год включительно, членская книжка, подтверждающая членство в гаражном кооперативе до конца 2004 года или подтверждение уплаты членских взносов за состояние в кооперативе.
По словам Илле, это будет способствовать сокращению бесхозных участков и стоящих на них гаражей. Также это увеличить поступления в доходную часть бюджета за счет налоговых поступлений от новых собственников гаражей. Закон также распространит свое действие на гаражные боксы, являющиеся капстроениями.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.