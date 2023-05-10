Челябинские депутаты пополнят бюджет с помощью бесхозных гаражей

Депутаты заксобрания Челябинской области приняли дополнения в закон о «гаражной амнистии»

11 мая 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

Зарегистрировать гараж в собственность теперь можно с помощью членской книжки Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Депутаты заксобрания Челябинской области 11 мая приняли закон, который определяет дополнительный перечень документов для оформления бесхозных гаражей в собственность. По словам депутатов, политика «гаражной амнистии» позволит увеличить поступления в региональный бюджет, передает корреспондент URA.RU. «Федеральный закон о „гаражной амнистии“ предусматривает упрощенный порядок перехода в собственность земельного участка и стоящего на нем гаража. Мы приняли решение дополнить федеральный перечень документов, которые дают владельцам право оформить юридически бесхозный гараж в собственность», — прокомментировал председатель комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. Областные депутаты установили три документа, на основе которых землю под гаражом в регионе можно перевести из государственной либо муниципальной в частную собственность. Среди них квитанция об уплате налога за земельный участок в период по 2004 год включительно, членская книжка, подтверждающая членство в гаражном кооперативе до конца 2004 года или подтверждение уплаты членских взносов за состояние в кооперативе. По словам Илле, это будет способствовать сокращению бесхозных участков и стоящих на них гаражей. Также это увеличить поступления в доходную часть бюджета за счет налоговых поступлений от новых собственников гаражей. Закон также распространит свое действие на гаражные боксы, являющиеся капстроениями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутаты заксобрания Челябинской области 11 мая приняли закон, который определяет дополнительный перечень документов для оформления бесхозных гаражей в собственность. По словам депутатов, политика «гаражной амнистии» позволит увеличить поступления в региональный бюджет, передает корреспондент URA.RU. «Федеральный закон о „гаражной амнистии“ предусматривает упрощенный порядок перехода в собственность земельного участка и стоящего на нем гаража. Мы приняли решение дополнить федеральный перечень документов, которые дают владельцам право оформить юридически бесхозный гараж в собственность», — прокомментировал председатель комитета ЗСО по экономической политике и предпринимательству Евгений Илле. Областные депутаты установили три документа, на основе которых землю под гаражом в регионе можно перевести из государственной либо муниципальной в частную собственность. Среди них квитанция об уплате налога за земельный участок в период по 2004 год включительно, членская книжка, подтверждающая членство в гаражном кооперативе до конца 2004 года или подтверждение уплаты членских взносов за состояние в кооперативе. По словам Илле, это будет способствовать сокращению бесхозных участков и стоящих на них гаражей. Также это увеличить поступления в доходную часть бюджета за счет налоговых поступлений от новых собственников гаражей. Закон также распространит свое действие на гаражные боксы, являющиеся капстроениями.