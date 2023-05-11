В Озерске, где продолжают гореть сады, найден возможный виновник пожара

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Пожар на складах. Екатеринбург, мчс, дым, пожарная машина, чп, возгорание, низовой пожар, пожарные
Очевидцы утверждают, что соседи проводили огнеопасные работы Фото:

В Озерске Челябинской области выявили возможного виновника пожара в СНТ №5, где сгорели домики с надворными постройками и теплицами. Об этом сообщил источник URA.RU.

«Со слов соседей кто-то проводил огнеопасные работы в садах, из-за этого загорелись камыши. Огонь распространился уже на домики. МЧС предварительно видят основания для возбуждения уголовного дела», — уточнил источник URA.RU.

В соцсетях очевидцы утверждают, что один из соседей работал в саду болгаркой и сваркой. По их словам, искры попали на сухую траву, пожар перекинулся на участки менее чем за минуту. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального МЧС. К моменту публикации ответ не поступил.

Ранее стало известно, что 11 мая рядом с озером Большая Нанога горят сады. Очевидцы сообщили, что пожар перешел на участки со стороны камышей. На пожар в СНТ №5 выехал прокурор Озерска. На фото, предоставленных прокуратурой региона, строения сгорели полностью.

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В Озерске Челябинской области выявили возможного виновника пожара в СНТ №5, где сгорели домики с надворными постройками и теплицами. Об этом сообщил источник URA.RU. «Со слов соседей кто-то проводил огнеопасные работы в садах, из-за этого загорелись камыши. Огонь распространился уже на домики. МЧС предварительно видят основания для возбуждения уголовного дела», — уточнил источник URA.RU. В соцсетях очевидцы утверждают, что один из соседей работал в саду болгаркой и сваркой. По их словам, искры попали на сухую траву, пожар перекинулся на участки менее чем за минуту. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу регионального МЧС. К моменту публикации ответ не поступил. Ранее стало известно, что 11 мая рядом с озером Большая Нанога горят сады. Очевидцы сообщили, что пожар перешел на участки со стороны камышей. На пожар в СНТ №5 выехал прокурор Озерска. На фото, предоставленных прокуратурой региона, строения сгорели полностью.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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