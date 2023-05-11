11 мая 2023

Площадь пожара в садах Озерска составила 27 гектаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС по тушению ландшафтных пожаров в Троицком районе. Челябинск, мчс, силовики, пожарные
Пожарным удалось ликвидировать возгорание Фото:
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Площадь пожара, произошедшего накануне в СНТ «Вишенка» в Озерске (Челябинская область), составила 27 гектаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Площадь выгоревшего камыша составила около 27 гектаров. Из 350 участков пострадало восемь. Повреждено шесть домов, две бани, 11 теплиц, пять надворных построек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что при пожаре люди не пострадали. Пожарным удалось предотвратить переход огня на находящийся рядом СНТ «Черемушки», в состав которого входит 450 участков.

По предварительным причинам, пожар начался из-за проведения пожароопасных работ в нарушение условий особого противопожарного режима. На место незамедлительно выехала бригада пожарных. Предполагаемый виновник возгорания установлен и задержан. Им оказался местный житель, который проводил сварочные работы. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в органы госпожнадзора для привлечения его к ответственности.

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Площадь пожара, произошедшего накануне в СНТ «Вишенка» в Озерске (Челябинская область), составила 27 гектаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «Площадь выгоревшего камыша составила около 27 гектаров. Из 350 участков пострадало восемь. Повреждено шесть домов, две бани, 11 теплиц, пять надворных построек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону. В ведомстве отметили, что при пожаре люди не пострадали. Пожарным удалось предотвратить переход огня на находящийся рядом СНТ «Черемушки», в состав которого входит 450 участков. По предварительным причинам, пожар начался из-за проведения пожароопасных работ в нарушение условий особого противопожарного режима. На место незамедлительно выехала бригада пожарных. Предполагаемый виновник возгорания установлен и задержан. Им оказался местный житель, который проводил сварочные работы. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в органы госпожнадзора для привлечения его к ответственности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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