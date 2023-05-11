Площадь пожара в садах Озерска составила 27 гектаров

Пожарным удалось ликвидировать возгорание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Лесные пожары в России 2023

Площадь пожара, произошедшего накануне в СНТ «Вишенка» в Озерске (Челябинская область), составила 27 гектаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

«Площадь выгоревшего камыша составила около 27 гектаров. Из 350 участков пострадало восемь. Повреждено шесть домов, две бани, 11 теплиц, пять надворных построек», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что при пожаре люди не пострадали. Пожарным удалось предотвратить переход огня на находящийся рядом СНТ «Черемушки», в состав которого входит 450 участков.

По предварительным причинам, пожар начался из-за проведения пожароопасных работ в нарушение условий особого противопожарного режима. На место незамедлительно выехала бригада пожарных. Предполагаемый виновник возгорания установлен и задержан. Им оказался местный житель, который проводил сварочные работы. Собранные сотрудниками полиции материалы направлены в органы госпожнадзора для привлечения его к ответственности.