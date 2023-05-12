Госавтоинспекция Екатеринбурга пригласила горожан на открытие мотосезона 13 мая 2023 в 11:55 Размер текста - 17 + Инспекторы обеспечивают безопасность движения на мероприятии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU ГИБДД Екатеринбурга пригласила жителей города на открытие регионального мотосезона. Мероприятие стартует у центральной аллеи киноконцертного театра «Космос». «Открытие мотосехона состоится 13 мая. Массовый сбор байкеров будет проходить у центральной аллеи ККТ „Космос“, на улице Дзержинского, 2, начало в 11.00», — рассказали в telegram-канале «Госавтоинспекция66». В программе мероприятия показательные выступления дорожного мотопатруля и мотосообществ. Развлекательные и музыкальные номера, конкурсы среди владельцев мототехники. В 13:00 состоится построение мотоколонны, старт в 14:00, завершение в 15:00. Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать дорожную безопасность на период проведения всего мероприятия. Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения сотрудниками Госавтоинспекции участка дороги в Свердловской области. Причиной являются съемки художественного фильма. ГИБДД Екатеринбурга пригласила жителей города на открытие регионального мотосезона. Мероприятие стартует у центральной аллеи киноконцертного театра «Космос». «Открытие мотосехона состоится 13 мая. Массовый сбор байкеров будет проходить у центральной аллеи ККТ „Космос“, на улице Дзержинского, 2, начало в 11.00», — рассказали в telegram-канале «Госавтоинспекция66». В программе мероприятия показательные выступления дорожного мотопатруля и мотосообществ. Развлекательные и музыкальные номера, конкурсы среди владельцев мототехники. В 13:00 состоится построение мотоколонны, старт в 14:00, завершение в 15:00. Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать дорожную безопасность на период проведения всего мероприятия. Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения сотрудниками Госавтоинспекции участка дороги в Свердловской области. Причиной являются съемки художественного фильма. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям