Госавтоинспекция Екатеринбурга пригласила горожан на открытие мотосезона

ГИБДД Екатеринбурга пригласила жителей города на открытие регионального мотосезона. Мероприятие стартует у центральной аллеи киноконцертного театра «Космос».
«Открытие мотосехона состоится 13 мая. Массовый сбор байкеров будет проходить у центральной аллеи ККТ „Космос“, на улице Дзержинского, 2, начало в 11.00», — рассказали в telegram-канале «Госавтоинспекция66».
В программе мероприятия показательные выступления дорожного мотопатруля и мотосообществ. Развлекательные и музыкальные номера, конкурсы среди владельцев мототехники.
В 13:00 состоится построение мотоколонны, старт в 14:00, завершение в 15:00. Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать дорожную безопасность на период проведения всего мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения сотрудниками Госавтоинспекции участка дороги в Свердловской области. Причиной являются съемки художественного фильма.
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