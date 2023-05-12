12 мая 2023

Госавтоинспекция Екатеринбурга пригласила горожан на открытие мотосезона

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Торжественное построение к 80-летию ГАИ ГИБДД Челябинск, бмв, мотоцикл, гибдд
Инспекторы обеспечивают безопасность движения на мероприятии Фото:

ГИБДД Екатеринбурга пригласила жителей города на открытие регионального мотосезона. Мероприятие стартует у центральной аллеи киноконцертного театра «Космос».

«Открытие мотосехона состоится 13 мая. Массовый сбор байкеров будет проходить у центральной аллеи ККТ „Космос“, на улице Дзержинского, 2, начало в 11.00», — рассказали в telegram-канале «Госавтоинспекция66».

В программе мероприятия показательные выступления дорожного мотопатруля и мотосообществ. Развлекательные и музыкальные номера, конкурсы среди владельцев мототехники.

В 13:00 состоится построение мотоколонны, старт в 14:00, завершение в 15:00. Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать дорожную безопасность на период проведения всего мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения сотрудниками Госавтоинспекции участка дороги в Свердловской области. Причиной являются съемки художественного фильма.

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ГИБДД Екатеринбурга пригласила жителей города на открытие регионального мотосезона. Мероприятие стартует у центральной аллеи киноконцертного театра «Космос». «Открытие мотосехона состоится 13 мая. Массовый сбор байкеров будет проходить у центральной аллеи ККТ „Космос“, на улице Дзержинского, 2, начало в 11.00», — рассказали в telegram-канале «Госавтоинспекция66». В программе мероприятия показательные выступления дорожного мотопатруля и мотосообществ. Развлекательные и музыкальные номера, конкурсы среди владельцев мототехники. В 13:00 состоится построение мотоколонны, старт в 14:00, завершение в 15:00. Сотрудники ГИБДД будут обеспечивать дорожную безопасность на период проведения всего мероприятия. Ранее URA.RU сообщало об ограничении движения сотрудниками Госавтоинспекции участка дороги в Свердловской области. Причиной являются съемки художественного фильма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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