Бастрыкин разберется со свердловскими врачами, которые не дают лекарства мальчику со СМА

Отец трехлетнего сына со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку врачей, которые не дают лекарство его мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«К Александру Бастрыкину в соцсетях обратился екатеринбуржец, трехлетнего сына-инвалида со СМА которого не обеспечивают необходимым препаратом. Глава СК РФ затребовал доклад у и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Алексея Невгада по данному делу», — сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ.
Виновные лица не привлечены к ответственности, а мальчик до сих пор не обеспечен медикаментом, добавили в ведомстве. По данному факту свердловские следователи возбудили уголовное дело.
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