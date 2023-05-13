Бастрыкин разберется со свердловскими врачами, которые не дают лекарства мальчику со СМА

14 мая 2023 в 19:46 Размер текста - 17 +

Трехлетнему мальчику из Екатеринбурга со СМА не дают лекарства (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU Отец трехлетнего сына со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку врачей, которые не дают лекарство его мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «К Александру Бастрыкину в соцсетях обратился екатеринбуржец, трехлетнего сына-инвалида со СМА которого не обеспечивают необходимым препаратом. Глава СК РФ затребовал доклад у и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Алексея Невгада по данному делу», — сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ. Виновные лица не привлечены к ответственности, а мальчик до сих пор не обеспечен медикаментом, добавили в ведомстве. По данному факту свердловские следователи возбудили уголовное дело.

Отец трехлетнего сына со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку врачей, которые не дают лекарство его мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «К Александру Бастрыкину в соцсетях обратился екатеринбуржец, трехлетнего сына-инвалида со СМА которого не обеспечивают необходимым препаратом. Глава СК РФ затребовал доклад у и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Алексея Невгада по данному делу», — сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ. Виновные лица не привлечены к ответственности, а мальчик до сих пор не обеспечен медикаментом, добавили в ведомстве. По данному факту свердловские следователи возбудили уголовное дело.