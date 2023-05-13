13 мая 2023

Бастрыкин разберется со свердловскими врачами, которые не дают лекарства мальчику со СМА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учебные заведения в жк "Clever Park". Екатеринбург, ребенок, урок, учеба, ученик, мальчик, школа, начальная школа, ученик у доски
Трехлетнему мальчику из Екатеринбурга со СМА не дают лекарства (архивное фото) Фото:

Отец трехлетнего сына со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку врачей, которые не дают лекарство его мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«К Александру Бастрыкину в соцсетях обратился екатеринбуржец, трехлетнего сына-инвалида со СМА которого не обеспечивают необходимым препаратом. Глава СК РФ затребовал доклад у и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Алексея Невгада по данному делу», — сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ.

Виновные лица не привлечены к ответственности, а мальчик до сих пор не обеспечен медикаментом, добавили в ведомстве. По данному факту свердловские следователи возбудили уголовное дело.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Отец трехлетнего сына со спинальной мышечной атрофией (СМА) из Екатеринбурга обратился к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой организовать проверку врачей, которые не дают лекарство его мальчику. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «К Александру Бастрыкину в соцсетях обратился екатеринбуржец, трехлетнего сына-инвалида со СМА которого не обеспечивают необходимым препаратом. Глава СК РФ затребовал доклад у и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Алексея Невгада по данному делу», — сообщается в telegram-канале Информационного центра СК РФ. Виновные лица не привлечены к ответственности, а мальчик до сих пор не обеспечен медикаментом, добавили в ведомстве. По данному факту свердловские следователи возбудили уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...