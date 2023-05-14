14 мая 2023
13 мая 2023

В Екатеринбурге пропал 27-летний мужчина. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, телефон, остановка, интернет, мобильник, мужчина, депрессия, мобильный
Последний раз мужчину видели утром 14 апреля (архивное фото) Фото:

В екатеринбургском микрорайоне Сортировка пропал 27-летний Павел. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мать сожительницы пропавшего.

«Он ушел из дома примерно в 9:30 14 апреля. Приметы: голубые глаза, легкая щетина на лице, был одет в черно-красную кофту, на голове была кепка. С собой была зеленая сумка в клеточку и черный рюкзак. Если вы видели Павла или знаете, где он находится сообщите по номеру +7 (953) 056 42-78», — рассказала URA.RU мать сожительницы.

Женщина утверждает, что обратилась за помощью в поисках в полицию и поисково-спасательные отряды. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.

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В екатеринбургском микрорайоне Сортировка пропал 27-летний Павел. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мать сожительницы пропавшего. «Он ушел из дома примерно в 9:30 14 апреля. Приметы: голубые глаза, легкая щетина на лице, был одет в черно-красную кофту, на голове была кепка. С собой была зеленая сумка в клеточку и черный рюкзак. Если вы видели Павла или знаете, где он находится сообщите по номеру +7 (953) 056 42-78», — рассказала URA.RU мать сожительницы. Женщина утверждает, что обратилась за помощью в поисках в полицию и поисково-спасательные отряды. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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