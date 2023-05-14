В Екатеринбурге пропал 27-летний мужчина. Фото

15 мая 2023 в 04:44 Размер текста - 17 +

Последний раз мужчину видели утром 14 апреля (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В екатеринбургском микрорайоне Сортировка пропал 27-летний Павел. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мать сожительницы пропавшего. «Он ушел из дома примерно в 9:30 14 апреля. Приметы: голубые глаза, легкая щетина на лице, был одет в черно-красную кофту, на голове была кепка. С собой была зеленая сумка в клеточку и черный рюкзак. Если вы видели Павла или знаете, где он находится сообщите по номеру +7 (953) 056 42-78», — рассказала URA.RU мать сожительницы. Женщина утверждает, что обратилась за помощью в поисках в полицию и поисково-спасательные отряды. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен. Фото: предоставлено URA.RU матерью сожительницы пропавшего

В екатеринбургском микрорайоне Сортировка пропал 27-летний Павел. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала мать сожительницы пропавшего. «Он ушел из дома примерно в 9:30 14 апреля. Приметы: голубые глаза, легкая щетина на лице, был одет в черно-красную кофту, на голове была кепка. С собой была зеленая сумка в клеточку и черный рюкзак. Если вы видели Павла или знаете, где он находится сообщите по номеру +7 (953) 056 42-78», — рассказала URA.RU мать сожительницы. Женщина утверждает, что обратилась за помощью в поисках в полицию и поисково-спасательные отряды. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД России по Екатеринбургу. На момент публикации новости ответ не был получен.