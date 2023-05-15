В Пермском крае составлен портрет ребенка, способного сбежать из дома

16 мая 2023 в 12:25 Размер текста - 17 +

Чаще всего из дома сбегают дети 13-14 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из всех детей, которые сбегают из дома в Пермском крае, чаще всего это склонны делать мальчики 13-14 лет. Такую информацию озвучил начальник отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю Виктор Прорубников на пресс-конференции, посвященной розыску несовершеннолетних. За текущий период 2023 года в МВД поступило 656 заявлений о розыске детей. При этом, 478 детей сбежали из дома, а остальные самовольно покинули различные образовательные учреждения. «По нашим данным чаще всего сбегают подростки 13-14 лет, причем мальчики подвержены этому чуть больше девочек. Некоторые дети сбегают из дома по несколько десятков раз», — рассказал Прорубников. В полиции отметили, что не существует никакого трехдневного срока с момента исчезновения человека, миф о котором бытует среди граждан. Заявление о розыске принимается сразу и чем быстрее оно будет подано, тем скорее начнутся поиски. Руководитель поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей, Пермь и Пермский край» Александра Красильникова во время брифинга призвала родителей дружить со своими детьми и отметила, что довольно часто «бегунки» стремятся уехать в другой город. «Нередко случается такое, что дети знакомятся с кем-то из других городов и сбегают из дома, чтобы отправиться к своей пассии или же для того, чтобы вступить в какую-то деструктивную организацию. Будьте внимательны и следите за тем, с кем ваши дети общаются», — посоветовала Красильникова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Из всех детей, которые сбегают из дома в Пермском крае, чаще всего это склонны делать мальчики 13-14 лет. Такую информацию озвучил начальник отдела Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Пермскому краю Виктор Прорубников на пресс-конференции, посвященной розыску несовершеннолетних. За текущий период 2023 года в МВД поступило 656 заявлений о розыске детей. При этом, 478 детей сбежали из дома, а остальные самовольно покинули различные образовательные учреждения. «По нашим данным чаще всего сбегают подростки 13-14 лет, причем мальчики подвержены этому чуть больше девочек. Некоторые дети сбегают из дома по несколько десятков раз», — рассказал Прорубников. В полиции отметили, что не существует никакого трехдневного срока с момента исчезновения человека, миф о котором бытует среди граждан. Заявление о розыске принимается сразу и чем быстрее оно будет подано, тем скорее начнутся поиски. Руководитель поискового отряда «Регион59-поиск пропавших людей, Пермь и Пермский край» Александра Красильникова во время брифинга призвала родителей дружить со своими детьми и отметила, что довольно часто «бегунки» стремятся уехать в другой город. «Нередко случается такое, что дети знакомятся с кем-то из других городов и сбегают из дома, чтобы отправиться к своей пассии или же для того, чтобы вступить в какую-то деструктивную организацию. Будьте внимательны и следите за тем, с кем ваши дети общаются», — посоветовала Красильникова.