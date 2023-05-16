В центре Екатеринбурга устроят борьбу на ножах. Видео

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Форум "За честные закупки". Москва, холодное оружие, нож
Выставку холодного оружия проведут в Музее архитектуры и дизайна Фото:

В Екатеринбурге пройдет соревнование «Заруба», где горожане определят, кто умеет ловко обращаться с ножами. Борьба пройдет в рамках выставки холодного оружия «Клинок» с 18 по 21 мая. О предстоящем событии URA.RU рассказал директор выставки Михаил Егоров.

«Наши традиционные выставочные соревнования для посетителей — открытое соревнование по заточке ножа, выполнение серии заданий на скорость с использованием одного лишь мультитула. А „Заруба“ — это прохождении полосы испытаний на время, которое мы проводим на каждой выставке», — поделился Егоров.

Кроме этого, планируется выступление местной школы фланкировки «Игра клинка» — они покажут, как умело обращаться казачьей шашкой и саблей. Также все дни на улице будут проходить мастер-классы по рубке и резьбе по дереву. Однако некоторые мероприятия пришлось отменить из-за пожарной ситуации в регионе. Например, предполагалось, что на Плотинке установят кузницу, где будут проводиться мастер-классы по ковке.

Выставка «Клинок» пройдет с 18 по 21 мая на площадке?Музея архитектуры и дизайна на Плотинке. В ней участвуют сотни производителей ножей, шашек, сабель, топоров и секир.

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В Екатеринбурге пройдет соревнование «Заруба», где горожане определят, кто умеет ловко обращаться с ножами. Борьба пройдет в рамках выставки холодного оружия «Клинок» с 18 по 21 мая. О предстоящем событии URA.RU рассказал директор выставки Михаил Егоров. «Наши традиционные выставочные соревнования для посетителей — открытое соревнование по заточке ножа, выполнение серии заданий на скорость с использованием одного лишь мультитула. А „Заруба“ — это прохождении полосы испытаний на время, которое мы проводим на каждой выставке», — поделился Егоров. Кроме этого, планируется выступление местной школы фланкировки «Игра клинка» — они покажут, как умело обращаться казачьей шашкой и саблей. Также все дни на улице будут проходить мастер-классы по рубке и резьбе по дереву. Однако некоторые мероприятия пришлось отменить из-за пожарной ситуации в регионе. Например, предполагалось, что на Плотинке установят кузницу, где будут проводиться мастер-классы по ковке. Выставка «Клинок» пройдет с 18 по 21 мая на площадке?Музея архитектуры и дизайна на Плотинке. В ней участвуют сотни производителей ножей, шашек, сабель, топоров и секир.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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