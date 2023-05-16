В центре Екатеринбурга устроят борьбу на ножах. Видео

16 мая 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Выставку холодного оружия проведут в Музее архитектуры и дизайна Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге пройдет соревнование «Заруба», где горожане определят, кто умеет ловко обращаться с ножами. Борьба пройдет в рамках выставки холодного оружия «Клинок» с 18 по 21 мая. О предстоящем событии URA.RU рассказал директор выставки Михаил Егоров. «Наши традиционные выставочные соревнования для посетителей — открытое соревнование по заточке ножа, выполнение серии заданий на скорость с использованием одного лишь мультитула. А „Заруба“ — это прохождении полосы испытаний на время, которое мы проводим на каждой выставке», — поделился Егоров. Кроме этого, планируется выступление местной школы фланкировки «Игра клинка» — они покажут, как умело обращаться казачьей шашкой и саблей. Также все дни на улице будут проходить мастер-классы по рубке и резьбе по дереву. Однако некоторые мероприятия пришлось отменить из-за пожарной ситуации в регионе. Например, предполагалось, что на Плотинке установят кузницу, где будут проводиться мастер-классы по ковке. Выставка «Клинок» пройдет с 18 по 21 мая на площадке?Музея архитектуры и дизайна на Плотинке. В ней участвуют сотни производителей ножей, шашек, сабель, топоров и секир.

В Екатеринбурге пройдет соревнование «Заруба», где горожане определят, кто умеет ловко обращаться с ножами. Борьба пройдет в рамках выставки холодного оружия «Клинок» с 18 по 21 мая. О предстоящем событии URA.RU рассказал директор выставки Михаил Егоров. «Наши традиционные выставочные соревнования для посетителей — открытое соревнование по заточке ножа, выполнение серии заданий на скорость с использованием одного лишь мультитула. А „Заруба“ — это прохождении полосы испытаний на время, которое мы проводим на каждой выставке», — поделился Егоров. Кроме этого, планируется выступление местной школы фланкировки «Игра клинка» — они покажут, как умело обращаться казачьей шашкой и саблей. Также все дни на улице будут проходить мастер-классы по рубке и резьбе по дереву. Однако некоторые мероприятия пришлось отменить из-за пожарной ситуации в регионе. Например, предполагалось, что на Плотинке установят кузницу, где будут проводиться мастер-классы по ковке. Выставка «Клинок» пройдет с 18 по 21 мая на площадке?Музея архитектуры и дизайна на Плотинке. В ней участвуют сотни производителей ножей, шашек, сабель, топоров и секир.